خطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل التحيل

قضت، حضوريا، بتخطئةبمبلغ، وذلك من أجلوكانتقد قررت إحالة نجيب بن إسماعيل على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل، وذلك على خلفيةويُذكر أنموقوف حاليا بالسجن لتنفيذصدر في حقه، قضى بسجنهمع