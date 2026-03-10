خطية مالية في حق رجل الأعمال نجيب بن إسماعيل من أجل التحيل
قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس، حضوريا، بتخطئة رجل الأعمال الموقوف نجيب بن إسماعيل بمبلغ 160 ألف دينار، وذلك من أجل تهمة التحيل.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قررت إحالة نجيب بن إسماعيل على أنظار الدائرة الجناحية لمحاكمته من أجل تهمة التحيل، وذلك على خلفية شكاية تم تقديمها ضد إحدى الشركات التجارية التي يديرها.
ويُذكر أن نجيب بن إسماعيل موقوف حاليا بالسجن لتنفيذ حكم قضائي سابق صدر في حقه، قضى بسجنه أكثر من 25 عاما مع خطايا مالية كبيرة.
