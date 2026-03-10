أحمد ونيّس: ضغوط دولية على واشنطن للإسراع بوقف إطلاق النار في الحرب على إيران

حرب لم تحقق أهدافها السريعة



مضيق هرمز في قلب المواجهة



استعداد إيراني للتفاوض بشروط



موقف دول الخليج



ضغط دولي لفتح مسار تفاوضي



تهديدات أمريكية واستمرار التصعيد



أكدأنمن عدة أطراف، من بينها، من أجلوأوضح ونيّس، خلال مداخلة هاتفية في برنامجعلى إذاعة، أن هذه الضغوط الدبلوماسية تهدف أساسا إلىيعالج الملف النووي الإيراني ويعيد الاستقرار إلى المنطقة.وأشار ونيّس إلى أنمن شأنها إضعاف النظام الإيراني بسرعة وربما إسقاطه، غير أنوأضاف أن الضربات الأمريكية والإسرائيلية، إلا أن طهران واصلت الرد عبر، وهو ما جعل سيناريو الحسم السريع للحرب أمرا غير واقعي في المرحلة الحالية.وتطرق الوزير الأسبق إلىالتي تحدث فيها عن احتمال إنهاء الحرب بعد تحقيق أهداف محددة، أبرزهاكما أشار إلى أن ترامب تحدث أيضا عن، وهو ما يعكس، وفق تقديره،وفي المقابل، شدد ونيّس على أنفي ظل موقعه الجغرافي وتعقيدات التوازنات الإقليمية، خاصة وأنوأوضح ونيّس أن، شريطةوأضاف أن وزير الخارجية الإيراني أبلغ كلا مناستعداد بلاده للدخول مجددا فيإذا تم وقف العمليات العسكرية.وفي ما يتعلق بالدول الخليجية، أشار ونيّس إلى أن، ما يعكسلكنه أوضح في المقابل أن هذه الدولتتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وبضمان الأمن الإقليمي.وأكد الوزير الأسبق أنللإسراع بإيجاد، مع الحفاظ على إمكانية إطلاق مفاوضات أوسع قد تشمل أيضا ملفات أخرى في المنطقة.وأشار إلى أنوفتح مسار تفاوضي، خاصة في ظل المخاوف منورغم الحديث عن احتمالات التهدئة، لفت ونيّس إلى أن، وهو ما يظهر من خلالالذي لوّح باستهداففي حال عدم استجابته للمطالب الأمريكية.وختم ونيّس مداخلته بالتأكيد على أن، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتراشق بين الطرفين، مشيرا إلى أنستحدد في النهاية مسار الأزمة خلال الفترة المقبلة.