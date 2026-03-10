الحرس الثوري: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز

رد إيراني على تصريحات ترامب



أعلن المتحدث باسم، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية، وخاصةوقال المتحدث، في بيان نشر عبر منصة، إن الرئيس الأمريكييحاول "ممارسة ضغط نفسي على إيران عبر الأكاذيب والخداع"، مؤكدا أن بلادهوأضاف أن، مشيرا إلى أنلحماية المنشآت النفطية وأمن المنطقة.وأكد المتحدث أن ترامب "بدأ الحرب بالكذب على الشعب الأمريكي"، معتبرا أنكما رد على تصريحات ترامب بشأن، قائلا إن إيران "تطلق الآن صواريخ أكثر قوة تحمل رؤوسا حربية يتجاوز وزنها طنا".وفي سياق متصل، قال المتحدث إن، مشيرا إلى أنيعكس حجم القلق داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري.وتأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيهمنذعملية عسكرية واسعة ضد إيران، تخللتهااستهدفت مدنا ومواقع مختلفة داخل البلاد.وفي المقابل، تواصل إيراناستهدفت إسرائيل وعددا من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، في إطار