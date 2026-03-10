Babnet   Latest update 07:10 Tunis

الحرس الثوري: ننتظر الأسطول الأمريكي في هرمز

أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، الثلاثاء، أن القوات المسلحة الإيرانية تراقب تحركات الأسطول البحري الأمريكي في مضيق هرمز، وخاصة حاملة الطائرات "جيرالد فورد".

وقال المتحدث، في بيان نشر عبر منصة "تلغرام"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحاول "ممارسة ضغط نفسي على إيران عبر الأكاذيب والخداع"، مؤكدا أن بلاده تتصدى للهجمات الأمريكية والإسرائيلية بإرادة قوية.


وأضاف أن القوات البحرية الأمريكية تتواجد في مضيق هرمز على مسافة تزيد عن 1000 كيلومتر من السواحل الإيرانية، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية في حالة استعداد كامل لحماية المنشآت النفطية وأمن المنطقة.


رد إيراني على تصريحات ترامب

وأكد المتحدث أن ترامب "بدأ الحرب بالكذب على الشعب الأمريكي"، معتبرا أن الردود الإيرانية أدخلت الإدارة الأمريكية في حالة ارتباك.

كما رد على تصريحات ترامب بشأن تراجع وتيرة إطلاق الصواريخ الإيرانية، قائلا إن إيران "تطلق الآن صواريخ أكثر قوة تحمل رؤوسا حربية يتجاوز وزنها طنا".

توتر داخل إسرائيل

وفي سياق متصل، قال المتحدث إن إسرائيل تعيش حالة توتر دائم، مشيرا إلى أن بقاء المستوطنين لفترات طويلة في الملاجئ وتدافعهم في المطارات لمغادرة البلاد يعكس حجم القلق داخل المجتمع الإسرائيلي في ظل التصعيد العسكري.

تصعيد عسكري متواصل

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشن فيه الولايات المتحدة وإسرائيل منذ 28 فيفري عملية عسكرية واسعة ضد إيران، تخللتها ضربات جوية وصاروخية استهدفت مدنا ومواقع مختلفة داخل البلاد.

وفي المقابل، تواصل إيران تنفيذ ضربات صاروخية وهجمات بطائرات مسيّرة استهدفت إسرائيل وعددا من المواقع العسكرية الأمريكية في المنطقة، في إطار التصعيد العسكري المتواصل بين الطرفين.
