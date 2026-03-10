تراجع نسبي لنسق الاحتجاجات في تونس خلال فيفري 2026

مطالب التشغيل في صدارة الاحتجاجات



تحركات مدنية وسياسية



مطالب اجتماعية وتنموية



أشكال التحركات الاحتجاجية



الجهات الأكثر احتجاجًا



الفاعلون في الاحتجاجات



ارتفاع حالات ومحاولات الانتحار



انتشار العنف في الفضاء العام



الفضاءات الأكثر تسجيلاً للعنف



تحذير من تفاقم العنف المدرسي



سجل نسق الاحتجاجات في تونس خلالتراجعًا نسبيًا مقارنة بشهر جانفي، حيث تم رصدمقابلخلال الشهر الأول من السنة، وفق المعطيات التي جمعهاويرجع هذا التراجع أساسًا إلى، إذ أظهرت بيانات الرصد انخفاضًا واضحًا في عدد التحركات بعد، وهو تاريخ بداية الصيام. ففي الفترة الممتدة من بداية الشهر إلىتراوح عدد التحركات اليومية بين، مع تسجيل الذروة يوم، في حين شهدت الأيام العشرة الأخيرة من الشهر ركودًا نسبيًا، حيث انخفض عدد التحركات اليومية ليتراوح بينكحد أقصى.تصدرتقائمة الاحتجاجات خلال الشهر الثاني من السنة، حيث بلغ عدد التحركات المرتبطة بها، أي ما يعادل. وتمحورت هذه الاحتجاجات أساسًا حول مطالبمن قبل العاطلين عن العمل من حاملي الشهائد العليا، إضافة إلى المطالبةحلت التحركات ذات الطابعفي المرتبة الثانية بنسبةمن مجموع الاحتجاجات، أي ما يعادل. وقد ارتبطمنها بقرارات قضائية، خاصة في علاقة بما يعرف بقضية، حيث واصلت عائلات الموقوفين تنظيم تحركات للتعبير عن رفضها لما تعتبره، في حين نفذ بعض الموقوفينكما شهد الشهر تحركات للتنديد بقرارات سياسية أو لمساندة أشخاص أو للمطالبة بحقوق مواطنين.توزعت بقية التحركات على عدة مطالب، من بينها:26 تحركًا16 تحركًا10 تحركات7 تحركات3 تحركاتكما اندلعت احتجاجات بسببخاصة الأسماك واللحوم الحمراء، إضافة إلى، فضلاً عن احتجاجات مرتبطةغلب الطابععلى التحركات الاحتجاجية، حيث تم تسجيلمقابلوتحركين اثنين نظمتهما نساء فقط. وقد جرت جميع التحركاتوشملت أبرز أشكال الاحتجاج:107 تحركات93 تحركًا10 مناسبات7 مناسبات4 مناسباتكما تم اللجوء إلى حملفي 10 مناسبات، إضافة إلىوفي الفضاء الرقمي، تم رصدعبر وسائل الإعلام.حافظتعلى صدارة الجهات التي شهدت أكبر عدد من الاحتجاجات خلال فيفري، بتسجيل، أي ما يقارب ثلث التحركات المرصودة.وجاءت بعدها:46 تحركًا24 تحركًا13 تحركًا12 تحركًا لكل منهما11 تحركًا10 تحركات لكل منهما9 تحركاتبينما سجلت ولاياتثمانية تحركات لكل منها، في حين جاءتفي أسفل الترتيب بثلاثة تحركات فقط.تنوعت الأطراف المشاركة في الاحتجاجات خلال شهر فيفري، حيث شارك:73 تحركًا72 تحركًا61 تحركًا31 تحركًا24 تحركًا23 تحركًاكما شارك موظفون ومحامون وعائلات وتجار وفلاحون، إضافة إلى تحركات نفذهاوثق المرصد الاجتماعي التونسي خلال شهر فيفريمقابل. وشملت الحالاتوسجلتحالتين لكل منهما، بينما توزعت بقية الحالات على. وتنوعت طرق إيذاء النفس بينوفي أربع مناسبات تم، فيما ارتبطت بقية الحالات بعواملأظهر الرصد كذلكخلال شهر فيفري بمستويات متفاوتة. وقد شكلمقابلوجاءفي المرتبة الأولى بنسبة، يليهبنسبةوغالبًا في شكلكما تم تسجيل نسب أقل منوالعنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف المنظم والعنف الجنسي والنفسي.احتلالمرتبة الأولى في الفضاءات التي شهدت حالات عنف بنسبة تفوق، تليهبنسبة، ثمبنسبة، إضافة إلى فضاءات السكن والترفيه ووسائل النقل والمساجد والمبيتات الجامعية.وحذر المرصد من، لما قد تخلّفه من آثار على، مشيرًا إلى أن العنف المدرسي قد يؤدي إلىكما أكد أن انتشار العنف في المدرسة غالبًا ما يعكسمثل الفقر والبطالة والتفكك الأسري، داعيًا إلى التعامل مع الظاهرة باعتبارها