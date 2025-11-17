على المباشر، الجوادي لمسؤول بوزارة الرياضة: بابا يجيكم كل يوم حد ما يقابلو وانا نطلبكم ما تهزوش ....علاش!!؟‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691adca26fea13.97568722_ohinpgemflqjk.jpg width=100 align=left border=0>

عبّر البطل العالمي في السباحة أحمد الجوادي، الأحد 16 نوفمبر، عن استيائه الشديد من طريقة التعامل معه من قبل الجامعة التونسية للسباحة ووزارة الإشراف، مؤكّدًا أنه يمرّ بوضع غير مقبول بالنسبة لرياضي يرفع الراية الوطنية في المحافل العالمية.



وخلال تدخّله المباشر في برنامج الأحد الرياضي، بحضور المكلّف بالإدارة العامة للرياضة بوزارة الرياضة إحسان الزوغ، توجّه الجوادي إليه بكلمات مباشرة قائلا:





"بابا يجيكم كل يوم وحدّ ما يقابله… نطلب منكم ما تتهرّبوش. العقد متاعي موجود من فيفري وماهوش مصحّح… أنا اليوم بطل العالم من غير عقد!"





وأضاف متحدثًا عن إحدى ذكرياته مع المسؤول نفسه:

"نتفكر وقت كنت باش نمشي لجاكرتا، جيت للبيرو وقُلتلك بش نحقّق حاجة ما عملها حدّ قبلي، قتلي باهي صحّيت… اليوم رجعت نتفكر الكلام هذا."



وجدد الجوادي استغرابه من الجدل الحاصل حول صرف مستحقاته وخلاص مدرّبه السابق، معتبرًا أن طول الإجراءات وتعطّلها يشتت تركيزه ويبعده عن مهامه الرياضية الأساسية قائلا:

"من المفروض نركز على التمرين وعلى الرياضة، موش على كيفاش نتحصّل على مستحقّاتي."

يأتي هذا الجدل بعد أيام من نشر الجامعة التونسية للسباحة بيانًا استعرضت فيه المبالغ التي قالت إنها صرفتها لفائدة الجوادي، ليردّ فريق عمله ببيان مضاد يؤكّد أن الأرقام «غير صحيحة» ويعلن احتفاظه بحقه في اللجوء إلى القضاء.



