بودربالة يرفع الجلسة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية في حق عدد من النواب بسبب التشويش‎

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/691ab650ddb855.97250869_fijoenmlqhkpg.jpg width=100 align=left border=0>

قام رئيس مجلس نواب الشعب، إبراهيم بودربالة، مساء الأحد 16 نوفمبر، برفع الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة مهمة الشؤون الدينية، معلّلاً ذلك بضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدّ عدد من النواب بسبب ما اعتبره تشويشاً داخل القاعة.



وتأتي هذه الخطوة بعد إصرار النائب بلال المشري على التدخل في إطار نقطة نظام، غير أنّ رئيس المجلس رفض تمكينه من الكلمة، ملوّحاً بإمكانية إخراجه من الجلسة قبل أن يقرّر رفعها نهائياً.









من جانبه نشر النائب بلال المشري تدوينة عبّر فيها عن استنكاره لما وصفه تجاهل الاجابة عن تساؤلات نواب المهدية وعديد الجهات من طرف وزير التجهيز حيث تم تخصيص الجلسة الصباحية لمناقشة مهمة التجهيز والاسكان.



وأضاف النائب أنّ هناك "توجّهاً لتعليق باقي الجلسات العامة" إذا تواصل ما اعتبره تجاهلاً حكومياً لمساءلات النواب.

