الشكندالي يحذّر من هشاشة التعافي الاقتصادي: نموّ محدود، بطالة مرتفعة وعجز تجاري يواصل التفاقم

أوضح الشكندالي أن نسبة النمو بالانزلاق السنوي ارتفعت من، غير أن النمو بقيمقارنة بالثلاثي الثاني من السنة، في حين كان الارتفاع سابقاًفي 2024.وأشار إلى أن هذا النمو يبقى هشّاً لأنه يعتمد أساساً على:: قطاع مرتبط بالمناخ وتقلّباته.: قطاع شديد الارتباط بالظرف الدولي.ورغم الإشارة إلى استفاقة قطاع المناجم (+31.7%)، أكد الشكندالي ضرورة البناء على هذا التطور لاستعادة مستوى إنتاج يقاربكما كان قبل 2011.كما نبه إلى تراجع نسق النمو في قطاعات حيوية مثل:* الصناعات الميكانيكية والكهربائية* الصناعات الكيميائية* البناء والتشييدما يجعل بلوغ نسبة النمو المعلنة في قانون المالية لسنة 2025 () “من باب المستحيل”، وفق تقديره، وهو ما سينعكس سلباً على الموارد الجبائية وعلى سياسة “الاعتماد على الذات”.حسب الشكندالي، فإن مؤشرات التشغيل تكشف وضعاً “مقلقاً”:وهو تراجع شمل خصوصاً الإناث (-38 ألف) مقابل زيادة لدى الذكور (+35 ألف).فارتفعت نسبة البطالة من* النساء: من* الشباب: من(+3.3 نقاط)* الشابات: من(+5 نقاط)* حاملو الشهائد العليا: منووصف الشكندالي هذه التطورات بأنهاتنذر بمزيد من الهشاشة الاجتماعية.كشف الشكندالي أن العجز التجاري بلغخلال 10 أشهر، أي بزيادةمقارنة بــ2024، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً:: +1.1% فقط: +4.9% خاصة في مواد التجهيز والمواد نصف المصنعة* تراجع كبير في صادرات زيت الزيتون (-26.7%)* استمرار أزمة قطاع النسيج والملابس والجلد (-0.9%)وأشار الشكندالي إلى أن انخفاض واردات الحبوب والسكر والقهوة والأدوية والأسمدة قد يكون مرتبطاً بـ “سياسة التقشف في المواد المدعمة” بضغط من صندوق النقد الدولي.بنحو، وهو ما يتطلب –وفق الشكندالي–:* تمويلات مباشرة لشركة الكهرباء والغاز* أو تخصيص جزء من الاقتراض لتمويل الطاقة الشمسية للمنازل والمصانعلولا الفائض التجاري مع:* فرنسا (+4.6 مليار)* ألمانيا (+2.3 مليار)* ليبيا (+1.8 مليار)* إيطاليا (+0.8 مليار)* المغرب (+0.4 مليار)لبلغ العجزفي المقابل، يبقى مصدر العجز الأكبر:* الصين (9.2 مليار)* روسيا (3.8 مليار)* الهند (1 مليار)* السعودية (0.6 مليار)* مصر (0.8 مليار)وخلص الشكندالي إلى أن هذه الأرقام تستوجب مراجعة المقاربات الاقتصادية والانفتاح “غير المتوازن” على دول مجموعة البريكس.الشكندالي قدّم صورة شاملة لاقتصاد يحقق بعض المؤشرات الإيجابية، لكنّه يواجه:* هشاشة في مصادر النمو* تفاقم البطالة لدى النساء والشباب* عجز تجاري غير مسبوق* تراجع في قطاعات استراتيجية* ضغط مالي سيحد من قدرة الدولة على تنفيذ التزاماتهاوهي، وفق تحليله،