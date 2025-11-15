ميزانية وزارة العدل 2026: إطلاق سراح الصحفيين ومساجين الرأي وإيقاف المحاكمات عن بعد تستأثر باهتمام النواب في الجلسة المسائية

استأثرت ملفات إطلاق سراح الصحفيين ومساجين الرأي المحالين بموجب المرسوم 54، وتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية المتعلقة بإعادة القضاة المعفيين، وفتح تحقيقات شفافة في الوفيات داخل السجون، إلى جانب إيقاف المحاكمات عن بعد، باهتمام النواب خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة بعد ظهر اليوم الجمعة لمواصلة مناقشة مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2026.



نقص في عدد القضاة وتعطل مصالح المتقاضين



دعوات لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء وتحسين ظروف السجون



مطالب بتنقيح المرسوم 54 واعتماد العقوبات البديلة



رقمنة المرفق القضائي وتحسين البنية التحتية



انتقد عدد من النواب ما وصفوه بـفي القضاة والعملة داخل المحاكم، معتبرين أن هذا الوضع أدى إلى، وأثر على سرعة التقاضي وضمان مقومات المحاكمة العادلة.النائبة ريم المحواشي تساءلت عن تصور الوزارة لسد الشغورات في الجهاز القضائي، مشيرة إلى أن استمرار الوضع الحالي أدى إلىوخلق "فراغ خطير" داخل مؤسسات الدولة.النائب محمد علي دعا إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى للقضاء بتركيبته الدستورية المستقلة، وتحسين ظروف الإيواء داخل السجون، وتفعيل الرعاية الصحية، إضافة إلى فتح تحقيقات شفافة بشأن الوفيات المسجلة داخل الوحدات السجنية.كما أكد ضرورةأو إصدار عفو رئاسي لفائدتهم، مع وقف المحاكمات عن بعد وتمكين الصحفيين من أداء مهامهم في إطار علنية المحاكمات.نواب كثر دعوا إلىالذي اعتبروه "مقيدًا للحريات"، وإيجاد حلول عاجلة لنقص عدول الإشهاد والتنفيذ، إضافة إلى تحسين آليات عمللفائدة أكثر من 256 ألف شخص.كما تمت المطالبة بالحد من العقوبات السجنية للقضايا البسيطة واعتمادمداخلات أخرى ركزت على ضرورة تطوير البنية التحتية للمحاكم التي وصفها بعض النواب بـ "المهترئة"، والإسراع فيلتقليص آجال البت في الملفات.النائب عبد السلام دحماني شدد على ضرورة تعميملمكافحة الفساد، وإعادة توزيع الاختصاصات لتجنب تراكم القضايا.من جانبها، أكدت النائبة سيرين مرابط أهمية تنقيحلاختصار الآجال وتوسيع صلاحيات قاضي تنفيذ العقوبات، إضافة إلى تكوين القضاة في مجالات الجرائم السيبرنية وقانون البحار.