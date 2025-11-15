Babnet   Latest update 06:55 Tunis

رئيس الدّولة: وعديد المسؤولين لم يستوعبوا المرحلة التي تعيشها تونس

Publié le Samedi 15 Novembre 2025 - 06:20
      
اكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اللّقاء الذي جمعه يوم أمس بقصر قرطاج،برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة التناغم التامّ في عمل الفريق الحكومي، مشيرا إلى أنّ عديد المسؤولين سواء على الصّعيد المركزي ،أوعلى المستويين الجهوي والمحلّي لم يستوعبوا هذه المرحلة التي تعيشها تونس

وجدّد تاكيده وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، أنّه لا تسامح مع من أخلّ بواجباته المحمولة عليه، فضلا عن أنّ عددا غير قليل من الذين حُمّلوا مسؤوليّات يسعون وهم مفضوحون إلى تأجيج الأوضاع، وأكثر من ذلك، يُبرّرون تجاوزاتهم بل جرائمهم بأنّهم يُنفّذون تعليمات رئيس الجمهوريّة في حين أنّ رئيس الدّولة يتدخّل حتى في أبسط المسائل لحلّ قضايا المواطنين والمواطنات التي هي من اختصاصات السّلط الجهويّة والمحليّة، فضلا عن السلطات المركزيّة

وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ الدّولة التونسيّة لا تريد التنكيل بأحد لكن لن تقبل أبدا بأن يتمّ التنكيل بأيّ تونسي، والعمل جارٍ على تمكين الشّباب على وجه الخصوص، من تسلّم المشعل والانخراط في حرب التّحرير الوطني التي تقتضي الشّعور المُفعم بالمسؤوليّة

وأضاف رئيس الدولة أنّ الكفاءة بدون وطنيّة لا حاجة لتونس بها، فقد خطّ الشّعب التونسي بدمه وآلامه الطّريق ،ولا بدّ من حثّ الخُطى في كلّ المجالات لتحقيق تطلّعاته وانتظاراته، ولا عُذر لأحد في أن يُخيّب ما يُريد
وتناول رئيس الجمهورية خلال اللقاء سير عدد من المرافق العموميّة التي يجب أن تقوم على الحياد التامّ ،وأن يعمل كلّ مسؤول داخل الدّولة على تحقيق انتظارات الشّعب التونسي المشروعة


