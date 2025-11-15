رئيس الدّولة: وعديد المسؤولين لم يستوعبوا المرحلة التي تعيشها تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69181269b28b24.37704600_gifjomhlnkpqe.jpg width=100 align=left border=0>

اكّد رئيس الجمهوريّة قيس سعيّد خلال اللّقاء الذي جمعه يوم أمس بقصر قرطاج،برئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري على ضرورة التناغم التامّ في عمل الفريق الحكومي، مشيرا إلى أنّ عديد المسؤولين سواء على الصّعيد المركزي ،أوعلى المستويين الجهوي والمحلّي لم يستوعبوا هذه المرحلة التي تعيشها تونس



وجدّد تاكيده وفق بلاغ اعلامي للرئاسة، أنّه لا تسامح مع من أخلّ بواجباته المحمولة عليه، فضلا عن أنّ عددا غير قليل من الذين حُمّلوا مسؤوليّات يسعون وهم مفضوحون إلى تأجيج الأوضاع، وأكثر من ذلك، يُبرّرون تجاوزاتهم بل جرائمهم بأنّهم يُنفّذون تعليمات رئيس الجمهوريّة في حين أنّ رئيس الدّولة يتدخّل حتى في أبسط المسائل لحلّ قضايا المواطنين والمواطنات التي هي من اختصاصات السّلط الجهويّة والمحليّة، فضلا عن السلطات المركزيّة





وخلُص رئيس الجمهوريّة إلى أنّ الدّولة التونسيّة لا تريد التنكيل بأحد لكن لن تقبل أبدا بأن يتمّ التنكيل بأيّ تونسي، والعمل جارٍ على تمكين الشّباب على وجه الخصوص، من تسلّم المشعل والانخراط في حرب التّحرير الوطني التي تقتضي الشّعور المُفعم بالمسؤوليّة



وأضاف رئيس الدولة أنّ الكفاءة بدون وطنيّة لا حاجة لتونس بها، فقد خطّ الشّعب التونسي بدمه وآلامه الطّريق ،ولا بدّ من حثّ الخُطى في كلّ المجالات لتحقيق تطلّعاته وانتظاراته، ولا عُذر لأحد في أن يُخيّب ما يُريد

