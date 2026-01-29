نابل: الإدارة الجهوية للشؤون الدينية تواصل استعداداتها لشهر رمضان المعظّم وتبرمج خلاله 5680 نشاطا دينيا

تواصل المندوبية الجهوية للشؤون الدينية بنابل استعداتها لشهر رمضان المعظّم (1447هـ-2026م)، من خلال مزيد العناية ببيوت الله، وتهيئتها بالفرش، والتنوير، وتفقد التجهيزات الصوتية لاستقبال روّادها في أحسن الظروف، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للشؤون الدينية، محمد علي الحداد،اليوم الخميس.وأضاف المصدر ذاته،في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنه تم إعداد برنامج ثريّ ومتنوّع يضم 5680 نشاطا دينيا بين محاضرات ومسامرات ودروس ومسابقات قرآنية وإملاءات القرآنية وندوات وأختام قرآنية وحديثية بمختلف الجوامع والمساجد بالجهة، بالإضافة الى وضع برامج خاصة بالليالي المميزة خلال شهر رمضان ومنها تنظيم احتفال جهوي بمناسبة ليلة القدر.من جهة أخرى، لفت المصدر ذاته إلى أنّه سيتم قريبا فتح جامع أبو بكر الصديق بمعتمدية قليبية، ومسجد بمنطقة تركي بمعتمدية قرمبالية، وذلك بعد استكمال بنائهما والتأكد من جاهزيتهما من قبل مصالح الإدارة الجهوية للشؤون الدينية.هذا وتضم ولاية نابل أكثر من 350 معلما دينيا بين مساجد وجوامع موزعة على مختلف معتمديات الجهة الـ16.