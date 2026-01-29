عفوان الغربي يعتذر عن مواصلة تدريب النجم الساحلي

أعلن المدرب عفوان الغربي، مساء الأربعاء 28 جانفي، انسحابه من تدريب النجم الرياضي الساحلي، وذلك في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك.وكتب الغربي: «أعلن اعتذاري عن الاستمرار في خطة مدرب النجم الرياضي الساحلي لأسباب خاصة، بالتوفيق للنجم في قادم الاستحقاقات».ويأتي هذا الانسحاب بعد أيام قليلة من تعيينه مدربًا لفريق الأكابر، وذلك إثر أول مباراة أشرف فيها على الفريق ضمن الجولة الثالثة إياب، والتي انتهت بالتعادل أمام الاتحاد الرياضي ببن قردان.