عامر بحبّة يوضح تطورات الوضع الجوي وتوقعات الأيام القادمة

أفاد، الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في المناخ، خلال مداخلة هاتفية على، أنالذي شهدته تونس خلال الأيام الماضيةبعد تحرّكه شرقًا نحو وسط البحر الأبيض المتوسط.وأوضح أن هذا المنخفض خلّفبعدد من المناطق، خاصة في، حيث سُجّلت كميات تراوحت بينبكل من عين دراهم وغار الدماء، إضافة إلى كميات طيبة بالساحل، بلغت نحوفي معتمدية جمال، إلى جانب تساقطات متفاوتة ببقية الولايات.وبيّن بحبّة أنسيبدأ تأثيره، وهو، يتميّز بسرعة مروره، حيث يقتصر تأثيره على، على أن ينتهي صباح الغد. ومن المنتظر أن يهمّ أساسًا، مع إمكانية ظهورخاصة بالساحل، في حين تقتصر التأثيرات بالجنوب الشرقي علىدون كميات تذكر من الأمطار.كما أشار إلى أنفي تقدير توزيع الأمطار، مؤكّدًا أن التأثيرات ستكونوقد تشمل مناطق دون أخرى داخل الولاية نفسها.وبخصوص، توقّع الباحث في المناخ وصولبداية من الفترة الفاصلة بين السبت والأحد، يمتد تأثيره قرابة، ويهم بالأساس، مع إمكانية تسجيلموزّعة زمنيا، دون مؤشرات على وضعيات استثنائية أو مخاطر فيضانات.أما عن، فأكّد بحبّة أنمع تحسّن نسبي في حالة البحر خلال الساعات القادمة واليوم وغدًا، مع احتمال عودة الاضطراب بشكل محدود تزامنًا مع المنخفض القادم، ولكنمقارنة بالأيام الماضية.