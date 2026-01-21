الأرقام تُدين بلا مواربة





فضيحة مالية وأخلاقية



اختلال فاضح في الأولويات



حقائق علمية ومسؤوليات سياسية



خيار سياسي واعٍ



العاصفة «» لم تُغرق تونس بالمياه فقط، بل كشفت بالأرقام، وفي الطرقات والجسور وشبكات الصرف، في بلد لا تتجاوز مساهمتهمنفي المقابل، من تسببوا في هذه الفوضى المناخية يواصلون العدّ… لكنمسؤولان عن قرابةمنلم تتجاوزومع ذلك،، ومنها، هي من تُدفن اليوم تحتفي سنة واحدة:* بلغأكثر من* حققتأرباحًا تجاوزتخلال سنوات الطفرة الأخيرة.في المقابل:لا يغطي سوىمن الحاجيات الحقيقية للدول المتضررة.تُتركلإصلاح ما دمّرته العواصف عبر، لا عبر، وكأنمطالبة بدفع ثمن الجريمةبعبارة أوضح:الأموال متوفرة، لكنها تصبح “” عندما يتعلق الأمرمن نتائجمعروفة المصدر والمسؤول.يؤكدون أنضاعفكلاليوم هو نتيجة مباشرة، وكلهي ضحيةاتُّخذ فيومع ذلك، ما تزال* وتطالب الدول المنكوبة بـ«» بدلهذا ليس خللًا في، بلخيار أن تكونأقل إلحاحًا منوما لم يُحاسَب، فإنلن يبقى عند، ولن تكون “” سوىلعواصف أشد، في عالم يفضّل