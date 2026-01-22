خليل المشري: انفراج تدريجي في الوضع العام وتواصل دعوات الحيطة والحذر
أفاد خليل المشري، رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بـالحماية المدنية، أن الوضع العام يتجه نحو الانفراج التدريجي، وذلك إثر الأضرار التي خلّفتها سيول الأمطار وارتفاع منسوب المياه بالطرقات وما نتج عنها من تعطّل لحركة المرور وتضرّر عدد من التجمعات السكنية بـتونس الكبرى والوطن القبلي والساحل.
وأوضح المشري، خلال تدخله الخميس في برنامج راف ماغ، على Diwan FM أن عدد الولايات المصنّفة باللون الأصفر ضمن خارطة اليقظة تقلّص اليوم، في مؤشر على تحسّن نسبي للوضع الجوي.
وأشار إلى أن وحدات الحماية المدنية نفّذت أكثر من 900 عملية ضخ وشفط للمياه، مع مواصلة عمليات إجلاء المواطنين الذين تضرّرت مساكنهم جرّاء تسرب مياه الأمطار، نحو مراكز الإيواء والنزل ودور الشباب، وذلك تحت إشراف الولاة بصفتهم رؤساء اللجان الجهوية لتفادي الكوارث.
وبيّن المصدر ذاته أن عمل وحدات الحماية المدنية يتم وفق أولويات واضحة، تتصدرها حماية الأرواح، ثم المحافظة على الممتلكات، يليها إرجاع الوضع إلى طبيعته في مرحلة لاحقة.
ودعا خليل المشري في ختام تصريحه إلى مواصلة الحيطة والحذر، خاصة بمناطق الشمال والشمال الغربي، مع عدم المجازفة بعبور الأودية إلى حين استقرار الأوضاع بشكل كامل.
