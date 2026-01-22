Babnet   Latest update 10:06 Tunis

سفارة تونس ببكين تقوم بتركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليا

Publié le Jeudi 22 Janvier 2026
      
أعلمت سفارة الجمهورية التونسية ببكين أبناء الجالية التونسية المقيمة بالصين وببلدان الاعتماد أنّه تمّ، لأول مرة، تركيز وحدة لإنتاج جوازات السفر المقروءة آليًا بالقسم القنصلي لدى السفارة، على أن تشرع بداية من يوم الاثنين 26 جانفي 2026 في إنجاز جوازات السفر بصفة حضورية.

وأوضحت السفارة، في بلاغ نُشر على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، أنّ تركيز هذه الوحدة يندرج في إطار سعي البعثة إلى تطوير وتحسين جودة الخدمات القنصلية المقدّمة إلى المواطنين التونسيين المقيمين بالصين وببلدان الاعتماد (فيتنام، كمبوديا، منغوليا، لاوس، ماينمار).


وأكدت أنّ هذا الإجراء الجديد سيساهم في اختصار الآجال وتسهيل الحصول على وثائق السفر في نفس اليوم، وذلك طبقًا للتراتيب والإجراءات القانونية الجاري بها العمل.


وبيّنت السفارة أنّ تفعيل هذا الإجراء تمّ بالتعاون والتنسيق بين وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ووزارة الداخلية، التي أوفدت فريقًا مختصًا إلى بكين لتأمين هذه العملية.

وشدّدت السفارة على أنّ البعثة ستواصل بذل كل مجهوداتها للارتقاء بجودة الخدمات القنصلية المسداة إلى أبناء الجالية التونسية المقيمين بالصين وبلدان الاعتماد.
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
