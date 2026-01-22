أمين عام الناتو يشيد بقيادة ترامب

وأثنى روته بشدة على ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قائلا: "إن دول الناتو لم تكن لتقدم تمويلا إضافيا للدفاع لولا ترامب"، مضيفا سألت الحضور (خلال منتدى دافوس): هل كان سيتم تحقيق نسبة 2% من الإنفاق الدفاعي لو لم ينتخب ترامب؟ فأجابوا لا. ثم في جوان، اتفقنا على زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5%. واليوم، مع هذا الاتفاق على العمل بشكل جماعي على هذه الصفقة في منطقة القطب الشمالي، يمكننا حقا أن نشيد به لقيادته. إنه يفعل تماما ما كنت أتمنى أن يفعله عندما انتخب!".وكان ترامب أعلن عن "إطار عمل" جديد مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن غرينلاند، وأشار إلى أن الاتفاق أدى إلى تجميد قرار فرض الرسوم الجمركية في فيفري، معلنا أن نائبه جيه دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو سيقودان المفاوضات حول غرينلاند.إلا أن روته نفى مناقشة أي خطة لسيطرة أمريكية على غرينلاند بالقوة خلال اجتماعاته مع ترامب، ولفت إلى أن الطرفين ركزا على "حماية المنطقة القطبية الشمالية من نفوذ روسيا والصين المتزايد"، وفق تعبيره.