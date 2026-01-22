Babnet   Latest update 07:33 Tunis

أمين عام الناتو يشيد بقيادة ترامب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6971ba8888f205.79893374_hjogpqmkfeiln.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 06:09 قراءة: 0 د, 56 ث
      
قال الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، إن دول الحلف لم تكن لتقدم تمويلا إضافيا للدفاع لولا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشيدا بدوره في القيادة.

وأثنى روته بشدة على ترامب، في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، قائلا: "إن دول الناتو لم تكن لتقدم تمويلا إضافيا للدفاع لولا ترامب"، مضيفا سألت الحضور (خلال منتدى دافوس): هل كان سيتم تحقيق نسبة 2% من الإنفاق الدفاعي لو لم ينتخب ترامب؟ فأجابوا لا. ثم في جوان، اتفقنا على زيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 5%. واليوم، مع هذا الاتفاق على العمل بشكل جماعي على هذه الصفقة في منطقة القطب الشمالي، يمكننا حقا أن نشيد به لقيادته. إنه يفعل تماما ما كنت أتمنى أن يفعله عندما انتخب!".


وكان ترامب أعلن عن "إطار عمل" جديد مع الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بشأن غرينلاند، وأشار إلى أن الاتفاق أدى إلى تجميد قرار فرض الرسوم الجمركية في فيفري، معلنا أن نائبه جيه دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو سيقودان المفاوضات حول غرينلاند.


إلا أن روته نفى مناقشة أي خطة لسيطرة أمريكية على غرينلاند بالقوة خلال اجتماعاته مع ترامب، ولفت إلى أن الطرفين ركزا على "حماية المنطقة القطبية الشمالية من نفوذ روسيا والصين المتزايد"، وفق تعبيره.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322313

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:36
15:13
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet17°
9° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-9
16°-11
19°-9
11°-8
15°-10
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>