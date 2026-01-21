Babnet   Latest update 13:09 Tunis

مسلّح يسطو على مكتب بريد بوادي الليل ويستولي على مبلغ مالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6970ae8fdf6147.25471401_fhleqmjgpikon.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 11:43
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة، إثر تعرّض مكتب بريد بمنطقة وادي الليل إلى عملية سطو مسلّح، باستعمال سلاح أبيض، جدّت أمس الثلاثاء.

وأوضح محمد أيمن الهمامي، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطق الرسمي باسمها، في تصريح لإذاعة إذاعة موزاييك، أن المظنون فيه استغلّ سوء الأحوال الجوية وخلوّ المكان من المارة، ليقتحم مركز البريد ويهدّد العاملين داخله بواسطة سكين، قبل أن يتمكّن من الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار من المكان.


وأضاف المصدر ذاته أن ملامح الجاني لم تكن واضحة، إذ يُشتبه في تعمّده تغطية وجهه بلثام لإخفاء هويته أثناء تنفيذ العملية.


وأكد الهمامي أنه تقرّر تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمواصلة الأبحاث والتحريات اللازمة، قصد التعريف بالمظنون فيه وإيقافه، ثم تقديمه إلى القضاء لاتخاذ ما يراه صالحًا في شأنه.
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
