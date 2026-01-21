مسلّح يسطو على مكتب بريد بوادي الليل ويستولي على مبلغ مالي

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمباشرة الأبحاث اللازمة، إثر تعرّض مكتب بريد بمنطقة وادي الليل إلى عملية سطو مسلّح، باستعمال سلاح أبيض، جدّت أمس الثلاثاء.وأوضح، مساعد وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة والناطق الرسمي باسمها، في تصريح لإذاعة، أن المظنون فيه استغلّ سوء الأحوال الجوية وخلوّ المكان من المارة، ليقتحم مركز البريد ويهدّد العاملين داخله بواسطة سكين، قبل أن يتمكّن من الاستيلاء على مبلغ مالي والفرار من المكان.وأضاف المصدر ذاته أن ملامح الجاني لم تكن واضحة، إذ يُشتبه في تعمّده تغطية وجهه بلثام لإخفاء هويته أثناء تنفيذ العملية.وأكد الهمامي أنه تقرّر تعهيد الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني ببن عروس بمواصلة الأبحاث والتحريات اللازمة، قصد التعريف بالمظنون فيه وإيقافه، ثم تقديمه إلى القضاء لاتخاذ ما يراه صالحًا في شأنه.