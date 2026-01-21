Babnet   Latest update 14:40 Tunis

فيلم "بيّت الحس" لليلى بوزيد يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان برلين الدولي للفيلم

Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 13:38
      
يشارك الفيلم الروائي التونسي الطويل "بيّت الحس"، للمخرجة التونسية ليلى بوزيد، ضمن المسابقة الرسمية للدورة 76 من مهرجان برلين الدولي للفيلم، التي ستقام من 12 إلى 22 فيفري 2026 بالعاصمة الألمانية.

وتشهد المسابقة الرسمية لهذه الدورة مشاركة 22 فيلما من 28 دولة، من افريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا، من بينها تونس السعودية والسينغال وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وبلغاريا وتركيا وإسبانيا والمجر والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وغيرها.


هذا العمل هو من انتاج مشترك تونسي فرنسي، ويمتد على ساعة و53 دقيقة، وهو ثالث فيلم روائي طويل في مسيرة ليلى بوزيد، بعد "على حلّة عيني" (2015) و "مجنون فرح " (2021)، وهما عملان حظيا باهتمام واسع على الساحة الدولية.


ويشارك في بطولة هذا الفيلم الجديد كل من آية بوترعة وهيام عبّاس و "ماريون باربو" وفريال شمّاري وسلمى بكّار وكريم الرمادي ولسعد الجمّوسي و يونس نوّار ونادية بالحاج وعبد الكريم بنّاني.
ويروي العمل قصة ليليا التي " تعود من باريس إلى تونس لحضور جنازة خالها، وتلتقي بعائلتها التي لا تعرف شيئا عن حياتها في باريس. تسعى لفكّ اللغز المتعلّق بوفاة خالها الفجئية، فتصطدم بأسرار العائلة، داخل بيت تتعايش فيه نساء من ثلاثة أجيال".

ومن المنتظر أن يُعرض فيلم "بيّت الحس" في القاعات السينمائية التونسية ابتداءً من 29 أفريل 2026.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322281

