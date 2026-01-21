Babnet   Latest update 06:42 Tunis

ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/697065fd998f49.89567935_nhgeomjfikplq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 06:36 قراءة: 0 د, 46 ث
      
هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها "كالرصاص الطائش".

وفي مقابلة مع قناة NewsNation، قال ترامب: "كل ما تفعله أوروبا ضد الولايات المتحدة سيرتدّ عليها بقوة".


وأضاف: "بصراحة، لا أعتقد أنهم يدركون تماما خطورة ما يفعلونه. لقد بدأوا بالفعل باستخدام 'بنادقهم التجارية' - أو ما يُسمّى بـ'البازوكا' - لكن هذه الرصاصات ستعود عليهم من حيث أُطلقت".


وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% في فيفري على سلع من دول أوروبية بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مع تهديد برفعها لاحقا إلى 25%، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء جزيرة غرينلاند.

من جهته، ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بالقول إن الاتحاد الأوروبي يمتلك "أدوات قوية جدا" في المجال التجاري للرد على هذه الإجراءات الأمريكية. وأشار تحديدا إلى آلية الاتحاد المعروفة باسم "أداة مكافحة الإكراه"، والتي يُطلق عليها أحيانا تسمية "البازوكا التجارية".
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322254

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
16°-10
14°-10
  • Avoirs en devises 25070,3
  • (19/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,35526 DT
  • (19/01)
  • 1 $ = 2,91672 DT
  • Solde Compte du Trésor     (16/01)     960,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (16/01)   26796 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>