ترامب يحذر أوروبا: إجراءاتكم ضد واشنطن سترتد عليكم كرصاص طائش

هدّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أي إجراءات تتخذها أوروبا ضد الولايات المتحدة سترتد عليها "كالرصاص الطائش".وفي مقابلة مع قناة NewsNation، قال ترامب: "كل ما تفعله أوروبا ضد الولايات المتحدة سيرتدّ عليها بقوة".وأضاف: "بصراحة، لا أعتقد أنهم يدركون تماما خطورة ما يفعلونه. لقد بدأوا بالفعل باستخدام 'بنادقهم التجارية' - أو ما يُسمّى بـ'البازوكا' - لكن هذه الرصاصات ستعود عليهم من حيث أُطلقت".وكان ترامب قد أعلن سابقا عن نيّته فرض رسوم جمركية بنسبة 10% في فيفري على سلع من دول أوروبية بينها الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا، مع تهديد برفعها لاحقا إلى 25%، وذلك حتى يتم التوصل إلى اتفاق يتيح للولايات المتحدة شراء جزيرة غرينلاند.من جهته، ردّ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الثلاثاء بالقول إن الاتحاد الأوروبي يمتلك "أدوات قوية جدا" في المجال التجاري للرد على هذه الإجراءات الأمريكية. وأشار تحديدا إلى آلية الاتحاد المعروفة باسم "أداة مكافحة الإكراه"، والتي يُطلق عليها أحيانا تسمية "البازوكا التجارية".