معهد الرصد الجوي ينفي ما يُتداول بشأن وصول العاصفة «هاري» إلى تونس

نفى، المهندس بـ، في تصريح إذاعي صباح اليوم الثلاثاء، صحة ما يتم تداوله بخصوص وصول العاصفة «هاري» إلى تونس.وأوضح الرحالي أن التقلبات الجوية المسجّلة حاليًا، خاصة بولايات، والتي وُضعت تحتمع إمكانية إضافة، تعود إلىتسببت في نزول كميات هامة من الأمطار، مبيّنًا أن السحب الرعدية الركامية ما تزال متمركزة، ومن المنتظر أن يتواصل تأثيرها إلى حدودوصنّف المعهد الوطني للرصد الجويضمن مناطق ذاتتستوجب، نظرًا لظواهر جوية خطرة متوقعة وبقوة غير عادية.كما صنّف، وفقصادرة اليوم،ضمن مناطق ذاتوتتمثل أبرز الظواهر الجوية فيويتميّز الوضع الجوي، وفق النشرة، بـوبكميات محليًا هامة، معبأماكن محدودة.كما يُنتظرتتجاوز مؤقتًافي شكل هبّات، خاصة قرب السواحل وأثناء تشكّل السحب الرعدية.وأشار المعهد الوطني للرصد الجوي إلى أنقد تؤثر علىلعدة أيام، مضيفًا أنمن شأنه أن يتسبّب فيبالأودية والمناطق المنخفضة ومجاري المياه.