انطلاق الوحدة التعليمية الثانية حول " أسس ومهارات الاتصال المؤسسي بالبلديات"

انطلقت، مؤخرا، الورشة الافتتاحية للوحدة التعليمية الثانية حول " أسس ومهارات الاتصال المؤسسي بالبلديات"، بمدينة طبرقة، وذلك بمشاركة بلديات الإقليمين الأول والثاني. .
وتهدف هذه الورشة الى تمكين المشاركين من فهم النماذج والأنماط الأساسية للاتصال وتوظيفها في السياق المؤسسي واكتساب القدرة على تحليل أدوات الاتصال المؤسسي واستخلاص نقاط القوة والضعف.


وخصصت الورشة للتدريب حول ماهية الاتصال المؤسسي ومنهجية صياغة الاهداف والرسائل الاتصالية الفعالة واعداد خطة الاتصال البلدي حيث تراوح المضمون بين الجانب النظري مع التركيز على التمارين التطبيقيية .
كما تم التركيز على كيفية إعداد خطة الاتصال البلدي حيث تم التطرق لعدة جوانب من ذلك تعريف خطة الاتصال ومكوناتها الاساسية ودورها كإطار مرجعي لبرمجة الانشطة فضلا على تسليط الضوء على مؤشرات التقييم والمتابعة .
يشار الى أن الوحدة التعليمية تتضمن ورشات حضورية واختبارات يتحصل على إثرها كل مشارك، استكمل وجوبا كل المراحل، على شهادة مشاركة في ختام الدورة
