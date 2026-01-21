حمدي حشّاد: تونس كانت على هامش العاصفة «هاري»

قال الخبير في الشأن المناخي والمهندس البيئيإن تونس كانت خلال اليومين الأخيرين على، التي خلّفت أضرارًا كبيرة بعدد من مناطق جنوب أوروبا، من بينهاوأوضح حشّاد، لدى تدخّله اليوم الأربعاء في برنامجعلى، أن التقلبات الجوية التي عرفتها البلاد كانت فاعلة وشملت معظم الجهات، غير أنها لم تبلغ مستوى الخطورة المسجّل في المناطق المتوسطية الأخرى، مبيّنًا في المقابل أنبسبب تواصل ارتفاع الأمواج.وأشار إلى أن مناطقستشهد تساقطات مطرية خلال الفترة القادمة، لكنها، وفق تقديره، داعيًا في الآن ذاته إلى التعامل مع الوضع الجوي بيقظة دون تهويل.وفي سياق متصل، شدّد المهندس البيئي علىفي تونس في مواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب مراجعةومستوى الاستعداد والجاهزية لمجابهة الكوارث الطبيعية.كما أكّد حشّاد أهميةفي مجال مخاطر الكوارث الطبيعية، والعمل على تقديم توصيات واضحة للمواطنين حول الإجراءات والتدابير الواجب اتخاذها عند حدوث مثل هذه الظواهر، بما من شأنه التقليل من الخسائر البشرية والمادية.