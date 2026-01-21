توزر: تواصل تنفيذ برنامج تشجير الطريق الوطنية رقم 3 بعد الانتهاء من تشجير 5 كلم منه

تم الانتهاء في ولاية توزر من تشجير قرابة 5 كلم من جانبي الطريق الوطنية رقم 3 في اجزائها الرابطة بين معتمديات توزر ونفطة وحزوة وتتواصل هذه العملية إلى موفى شهر مارس القادم ضمن جهود دائرة الغابات بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية الرامية إلى مكافحة التصحر وحماية الطرقات المرقمة من زحف الرمال، وفق رئيس الدائرة المعنية عماد بن جليلة.وأوضح المصدر نفسه لصحفية "وات" أن عمليات التشجير كانت انطلقت منتصف شهر نوفمبر 2025 على أن يتم استكمال بقية الأجزاء بالتشجير خلال المواسم القادمة، حيث تم التدخل ضمن الموسم الحالي بتشجير 03 أجزاء من الطريق وهي من مدينة حزوة إلى المعبر الحدودي بالمكان وبين حزوة ونفطة وبين نفطة وتوزر، لافتا الى أنّ التشجير يتم فقط عن طريق حضائر دائرة الغابات وبمجهود الدائرة، موجها نداءه إلى مكونات المجتمع المدني بالجهة والمؤسسات المعنية لمعاضدة المجهودات بغاية إنجاح عملية التشجير.وأشار الى أنّ عمليات التشجير المبرمجة ستمتد لعدة سنوات، باعتبار أن الهدف الأبرز لهذه المبادرات تأتي في سياق الحد من تأثير التغيرات المناخية وخاصة الحماية البيولوجية للطرقات من زحف الرمال بتكثيف التشجير الغابي والرعوي والارتقاء بجمالية المحيط.وتعتمد دائرة الغابات الأشجار المنتجة بمنبتي توزر ونفطة وخاصة على صنف الأكاسيا الرعوية لقدرتها على مقاومة الجفاف والأمراض، كما ان عملية سقيها لا تتطلب كميات كبيرة من المياه لتكون بذلك متلائمة مع مناخ الجهة الذي لا يعرف حجم تساقطات كبيرة فضلا عن تحملها ملوحة المياه.