«كل ما أريده قطعة ثلج»… ترامب يؤكد رغبته في ضمّ غرينلاند «سلميًا»
قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في أوضح تصريح له حتى الآن، إنه يريد ضمّ غرينلاند إلى الولايات المتحدة، مؤكّدًا في المقابل أنه لن يستخدم القوة العسكرية لتحقيق ذلك.
وأوضح ترامب، خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، أن اللجوء إلى القوة «غير مطروح»، قائلاً: «ليس لديّ حاجة لاستخدام القوة. لا أريد استخدامها ولن أستخدمها»، في ردّ على التكهنات التي أُثيرت سابقًا حول هذا الملف.
وبشأن الهدف الأميركي من هذا التوجّه، قال ترامب: «ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال العقود الماضية»، مشددًا لاحقًا على سعيه إلى الملكية الكاملة للجزيرة، ومعتبرًا أن «الملكية ضرورية للدفاع عنها، ولا يمكن تحقيق ذلك على أساس عقد إيجار».
ودعا الرئيس الأميركي إلى مفاوضات فورية مع الحلفاء الأوروبيين لمناقشة مسألة ضمّ غرينلاند، مبرّرًا ذلك بأن السيطرة الأميركية على الجزيرة «ستحمي هذه الكتلة الضخمة من الأرض والجليد، وتطوّرها وتجعلها أكثر أمانًا وفائدة لأوروبا وللولايات المتحدة».
وفي ما يتعلّق بحلف شمال الأطلسي، شدّد ترامب على أن السيطرة الأميركية على غرينلاند «لن تمثّل تهديدًا لـ حلف شمال الأطلسي، بل ستعزّز الأمن داخل الحلف»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «عوملت بشكل غير عادل جدًا من قبل الناتو» على حدّ تعبيره.
