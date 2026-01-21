«كل ما أريده قطعة ثلج»… ترامب يؤكد رغبته في ضمّ غرينلاند «سلميًا»

BREAKING: President Donald Trump says prosecutions are coming over the 2020 election.



“People will soon be prosecuted for what they did.”

“It was a RIGGED election.”



HERE. WE. GO. pic.twitter.com/HP49HhUJl7 — ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) January 21, 2026

قال الرئيس الأميركي، في أوضح تصريح له حتى الآن، إنه يريد ضمّإلى الولايات المتحدة، مؤكّدًا في المقابل أنهلتحقيق ذلك.وأوضح ترامب، خلال مشاركته فيبدافوس، أن اللجوء إلى القوة «غير مطروح»، قائلاً: «ليس لديّ حاجة لاستخدام القوة. لا أريد استخدامها ولن أستخدمها»، في ردّ على التكهنات التي أُثيرت سابقًا حول هذا الملف.وبشأن الهدف الأميركي من هذا التوجّه، قال ترامب: «ما أطلبه قطعة جليد سيكون لها دور مهم لأمننا مقابل الأثمان الباهظة التي دفعناها خلال العقود الماضية»، مشددًا لاحقًا على سعيه إلى، ومعتبرًا أن «الملكية ضرورية للدفاع عنها، ولا يمكن تحقيق ذلك على أساس عقد إيجار».ودعا الرئيس الأميركي إلىلمناقشة مسألة ضمّ غرينلاند، مبرّرًا ذلك بأن السيطرة الأميركية على الجزيرة «ستحمي هذه الكتلة الضخمة من الأرض والجليد، وتطوّرها وتجعلها أكثر أمانًا وفائدة لأوروبا وللولايات المتحدة».وفي ما يتعلّق بحلف شمال الأطلسي، شدّد ترامب على أن السيطرة الأميركية على غرينلاند «لن تمثّل تهديدًا لـ، بل ستعزّز الأمن داخل الحلف»، مضيفًا أن الولايات المتحدة «عوملت بشكل غير عادل جدًا من قبل الناتو» على حدّ تعبيره.