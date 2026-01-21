Babnet   Latest update 19:07 Tunis

القصرين: حظر استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة بحاسي الفريد لمدّة 7 أيام إثر حملة لرش المبيدات الحشرية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/hassiferidddddd.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 18:12 قراءة: 0 د, 41 ث
      
دعت بلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين المواطنين إلى الإمتناع عن استغلال بحيرة السفايا وبحيرة وادي شقتمة لمدة 7 أيام،  إثر تنفيذ حملة رش للمبيدات الحشرية أمس الثلاثاء، على ضفاف البحيرتين بالتنسيق مع الدائرة الصحية بحاسي الفريد وخلية الإرشاد الفلاحي، بهدف التوقّي من الأمراض التي تنقلها الحشرات.
وأوضحت البلدية، في بلاغ أوردته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الحظر يندرج في إطار إجراء وقائي لحماية الصحة العامة، وتبعا لتوصيات وزارة الصحة، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.
وتجدر الإشارة إلى أن ولاية القصرين سجلت خلال النصف الأول من شهر جانفي الحالي نحو 30 حالة إصابة بمرض اللاشمانيا، سُجل عدد منها في معتمدية حاسي الفريد، وهو مرض طفيلي ينتقل للإنسان عبر لسعات حشرة الذباب الرملي، ويتسبب في ظهور تقرحات واضحة على الجلد، قد تؤدي إلى مضاعفات صحية في حال لم تُعالج.

لطيفة 
 
 

 
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322284

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 21 جانفي 2026 | 2 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:35
15:12
12:38
07:29
05:58
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
12° Babnet
الــرياح:
6.69 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-11
17°-9
16°-11
13°-10
13°-8
  • Avoirs en devises 25063,9
  • (21/01)
  • Jours d'importation 105
  • 1 € = 3,36363 DT
  • (21/01)
  • 1 $ = 2,90720 DT
  • Solde Compte du Trésor     (20/01)     1283,0 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (20/01)   26810 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>