القصرين: حظر استغلال بحيرتي السفايا ووادي شقتمة بحاسي الفريد لمدّة 7 أيام إثر حملة لرش المبيدات الحشرية

دعت بلدية حاسي الفريد من ولاية القصرين المواطنين إلى الإمتناع عن استغلال بحيرة السفايا وبحيرة وادي شقتمة لمدة 7 أيام، إثر تنفيذ حملة رش للمبيدات الحشرية أمس الثلاثاء، على ضفاف البحيرتين بالتنسيق مع الدائرة الصحية بحاسي الفريد وخلية الإرشاد الفلاحي، بهدف التوقّي من الأمراض التي تنقلها الحشرات.وأوضحت البلدية، في بلاغ أوردته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أن هذا الحظر يندرج في إطار إجراء وقائي لحماية الصحة العامة، وتبعا لتوصيات وزارة الصحة، مؤكدا على ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.وتجدر الإشارة إلى أن ولاية القصرين سجلت خلال النصف الأول من شهر جانفي الحالي نحو 30 حالة إصابة بمرض اللاشمانيا، سُجل عدد منها في معتمدية حاسي الفريد، وهو مرض طفيلي ينتقل للإنسان عبر لسعات حشرة الذباب الرملي، ويتسبب في ظهور تقرحات واضحة على الجلد، قد تؤدي إلى مضاعفات صحية في حال لم تُعالج.لطيفة