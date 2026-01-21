Babnet   Latest update 20:51 Tunis

مدنين: بلدية جرجيس تتدخل لفتح الطرقات وتخليصها من الشوائب والاتربة بعد هيجان البحر وارتفاع الامواج

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/634adc409ce9e2.19347618_jlqfpmnegikoh.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 21 Janvier 2026 - 20:09
      
تواصل بلدية جرجيس من ولاية مدنين لليوم الثاني التدخل بامكانياتها اللوجستية والبشرية لفتح طرقات اغلقت بسبب اضطراب البحر وارتفاع كبير للامواج، ادت الى جرف اتربة واعشاب وحجارة وفضلات وحاويات كبيرة الحجم جرتها المياه وذلك على الشريط الساحلي بشاطئ بني فتايل وسنية والسويحل وميناء الصيد البحري والبطوار، وفق كاتب عام بلدية جرجيس عبد الرؤوف الحمداني.
واضاف الحمداني في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، ان حالة هيجان البحر واضطراب الامواج وارتفاعها بشكل قوي لم يخلف خسائر في الممتلكات الخاصة او العامة باستثناء غلق بعض الطرقات بالشوائب التي جرتها المياه، وهو ما استوجب تجند اعوان والاطارات البلدية لفتح الطرقات حتى تستعيد حركة السير والمرور، داعيا كافة المواطنين الى الانتباه والحذر حفاظا على سلامتهم خاصة وان حالة الاضطراب الحاد للبحر لا تزوال متواصلة.
واكد ان البلدية بما يتوفر بها من امكانيات في استعداد وتاهب للتدخل كلما اقتضت الضرورة ذلك، مشيرا الى مواصلتها عمليات المتابعة والتحرك الميداني.
