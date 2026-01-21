باجة: افتتاح دار خدمات رقمية نموذجيّة بقبلاط في إطار مشروع وطني لتقريب الخدمات الإداريّة من المواطنين

افتتحت، اليوم الأربعاء، دار خدمات رقمية نموذجية ببلدية قبلاط من ولاية باجة تحت شعار "انت أولوية"، وذلك في نطاق مشروع وطني يتمثل في إحداث 34 دارا للخدمات الرقمية ببلديات ومناطق ذات أولوية وذات تغطية ضعيفة للخدمات الإدارية بكامل التراب التونسي.وقد تم خلال حفل التدشين، الذي حضره والي باجة أحمد بن خراط، ووفد من رئاسة الحكومة، وعدد هام من ممثلي مختلف الهياكل الإدارية، تقديم أجنحة الفضاء الذي يجمع خدمات متنوعة على غرارالادماج الرقمي، وفضاء المخاطب الوحيد، والخدمات البلدية وخدمات كلّ من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، والقباضة المالية، والبريد التونسي، والوكالة الوطنية للتشغيل، واتصالات تونس، والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، والشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.وبيّنت المديرة برئاسة الحكومة إيمان تزركي، في تصريح لصحفية وكالة تونس افريقيا للانباء، أن إحداث دار الخدمات الرقمية بقبلاط يندرج ضمن مشروع انطلق منذ سنة 2023 لاحداث 34 دارا للخدمات الرقمية بالمناطق ذات الأولوية والمناطق التي تبعد اكثر من 30 كم عن مركز الولايات والقادرة على توفير الفضاء لتركيز دار للخدمات.وأوضحت أن فضاءات دور الخدمات الرقمية تقدم 26 خدمة إدارية راجعة لـ7 مؤسسات من خلال منظومة معلوماتية من شأنها تسهيل حياة المواطنين، وتجنيبهم عناء ومصاريف التنقل، كما تلبي هذه الفضاءات حاجيات التنمية المحلية والجهوية، وتجسد التوجه العمومي في رقمنة الخدمات الإدارية على مستوى مختلف الوزارات والهياكل الجهوية والمحلية لتعويد المواطن على استعمال الدفع الالكتروني ومتابعة ملفاته عبر فضاء الادماج الرقمي.وأثنت، بالمناسبة، على دور بلدية قبلاط في تكوين الأعوان، ووضعهم على ذمة الفضاء، وتهيئة المقر الذى جهزته رئاسة الحكومة وفق تصميم موحّد لـ34 دار للخدمات تم افتتاح 8 منها حتى اليوم، ومن المنتظر أن تكون كلها جاهزة قبل منتصف السنة الحالية.من جهتها، أبرزت مستشار المصالح العمومية برئاسة الحكومة، نجاح النفطي، لصحفيّة "وات" ان فضاء الادماج الرقمي بدور الخدمات الرقمية يهدف الى تعويد المواطن وتدريبه على القيام بالخدمات العمومية عن بعد بكل استقلالية، مع مرافقته في مرحلة أولى.وأكّدت رشيدة بنوري متصرف رئيس ببلدية قبلاط إلى أنه وقع تكوين عدد من موظفي بلدية قبلاط للعمل بدار الخدمات الرقمية التي سيكون لها دور كبير في تجميع الخدمات وتقريبها من مواطني قبلاط التي تفتقر لعدد من الإدارات.واعتبرت في تصريخ لوكالة "وات"، أن هذه الدار ستكون همزة وصل فاعلة بين أهالي المنطقة وكل الإدارات، من خلال فتح المجال لهم لتقديم شكاويهم ومشاغلهم وخلاص كل الفواتير والاستفسار عن كل الخدمات.