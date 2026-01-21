أبو نواس و القهوة



لم تكن القهوة قديما تحمل نفس معناها اليوم، حيث وردت في القواميس اللغوية بعدة معان، انتشرت وشاعت بين الناس، وتمثلها الشعراء في قصائدهم، فلفظ القهوة مشتق من الفعل قها، ويقال أقْهَى فلانٌ: أي داوم على شُرْب القهوة واعتاد عليها حتى ارتدَّت شهوتُه عنه من غير مرضوفي العربية ترد في الشعر والأدب عدة أشربة باسم القهوة منها: شراب البُن المغلي، واللبن، والخمروقد كانت القهوة اسمًا للخمر منذ عصر الأمويين والعباسيين، وهو ما تؤكده المعاجم العربية، فابن منظور في لسان العرب يقول: «القهوة: الخمر، سُميت بذلك لأنها تُقهي شاربها عن الطعام أي تُذهب بشهوته»وما أكثر ما نجد ذكرا لها عند أبي نواس الشاعر العباسي، الذي طارت شهرته مقترنة بشربه الخمر حتى يقال أنه لا يرى صاحيا منها أبدا، فهو شاعر الخمر بلا منازع، رأى فيها شخصًا حيّاً يُعشق، وإلاهةً تُعبد وتُكرم، فانقطع لها، وجعلها ديدن حياته، وهكذا كان أبو نواس زعيم الشعر الخمري عند العربيقول أبو نواس في إحدى قصائدهوَقَهوَةٍ عُتِّقَت في دَيرِ شَمّاسِتَفتَرُّ في كَأسِها عَن ضَوءِ مِقباسِلَولا مُداراةُ حاسيها إِذا اِقتَرَبَتمِن فيهِ لَاِنتَهَبَت مِن مُقلَةِ الحاسيلَها أَليفانِ مِن لَونٍ وَرائِحَةٍمَثوى مَقَرِّهِما في العَينِ وَالراسِمِزاجُها دَمعُ حاسيها فَأَيُّ فَتىًلَم يَبكِ إِذ ذاقَها مِن حُرقَةِ الكاسِيحتوي فنجان القهوة المصفاة على حوالي 100 مليغرام من الكافيين في المتوسط. يعمل في الجسم عن طريق تحفيز إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول والأدرينالين. يؤدي هذا إلى ارتفاع ضغط الدم وتسارع ضربات القلب، وهو ما يجعل القهوة والمشروبات والأطعمة الأخرى المحتوية على الكافيين ترتفعيعمل الكافيين بسرعة كبيرة ولوقت طويلفنجان من القهوة أو الإسبريسو يكشف هذا التأثير بسرعة كبيرة: عادة ما يحتاج الكافيين فقط من 15 إلى 30 دقيقة للوصول إلى مجرى الدم. ثم يتم تكسيرها تدريجياً في الجسم وتفرز تدريجياً في البولفلتر القهوة فارغ؟ هذه هي أفضل البدائلكم من الوقت يستغرق ذلك يعتمد على عوامل مختلفة، بما في ذلك وزن الجسم، والتمثيل الغذائي والمتطلبات الجينية. كدليل تقريبي، يحتاج الجسم حوالي أربع ساعات لتفكيك وإفراز الكافيينما يمكن أن يؤدي إلى تفاقم آثار الكافيينيمكن أن تؤثر العادات الأخرى على طريقة تكسير الكافيين وكيفية عمله. على سبيل المثال،يقوم المدخنون بتفكيك الكافيين بشكل أسرع من غير المدخنينأكثر صحة مما تعتقد؟ يقلل شرب القهوة من مخاطر عدم انتظام ضربات القلبفي الواقع، يمكن للجسم أيضًا بناء مقاومة للكافيين. وهذا يعني: كلما زادت كمية الكافيين التي تستهلكها، قل تأثيرها على الجسم وتأثير القهوة أقل تحفيزًا. يمكن أن يكون تناول القهوة المكثف لمدة أسبوع إلى أسبوعين يوميًا كافيًا لبناء مثل هذا التسامحTOLERANCEلذلك لا يُنصح بالضرورة بتناول فنجان واحد من القهوة في كل مرة - وليس من الضروري أيضًا. يجب أن تستمر ركلة الكافيين عادةً لبضع ساعات على أي حال