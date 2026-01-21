ترامب يهاجم حلف الناتو ويشكّك في جاهزية الحلفاء للدفاع عن الولايات المتحدة
وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتقادات حادّة إلى حلف شمال الأطلسي، معتبراً أن العلاقة بين الولايات المتحدة والحلف تعاني من غياب التوازن، وقال: «نحن نعطي الكثير، لكننا نحصل على القليل».
وفي كلمة ألقاها أمام منتدى دافوس في سويسرا، أكد ترامب أن الولايات المتحدة موّلت الحلف لسنوات طويلة «من دون أن تحصل على شيء بالمقابل»، منتقداً ما وصفه بضعف مساهمة الحلفاء قياساً بحجم الإنفاق الأميركي.
كما هاجم الإدارة الأميركية السابقة، معتبراً أن الرئيس السابق جو بايدن قدّم نحو 350 مليار دولار للناتو، واصفاً ذلك بـ«الأمر الصادم»، ومشيراً إلى أن أموال الولايات المتحدة «تذهب إلى دول وجهات لا تُقدّر ما نقوم به».
وفي السياق ذاته، أقرّ ترامب بأن دول الناتو أصبحت «أكثر قوة» بعد رفع إنفاقها الدفاعي إلى حدود 5% من ناتجها القومي الإجمالي، غير أنه عبّر عن شكوكه بشأن جاهزية الحلفاء للدفاع عن الولايات المتحدة، قائلاً: «لا أظن أن حلفاءنا في الناتو جاهزون لحمايتنا».
وختم الرئيس الأميركي بالتأكيد على أن الولايات المتحدة تسعى إلى أوروبا حليف قوي، مشدداً على ضرورة إعادة النظر في أعباء التمويل والالتزامات داخل الحلف.
pic.twitter.com/HP49HhUJl7— ⁿᵉʷˢ Barron Trump 🇺🇸 (@BarronTNews_) January 21, 2026
