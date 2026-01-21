العاصمة : اخلاء بناية متداعية للسقوط

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6970fb843a7654.26267828_gnphoqklmijef.jpg width=100 align=left border=0>

تم اليوم تنفيذ قرار اخلاء فوري لبناية متداعية للسقوط بدائرة تونس المدينة بالتنسيق مع الشرطة البلدية والمركز العدلي ومعتمدية المدينة وفق ما اكده مصدر مطلع لباب نات.



