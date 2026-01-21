Babnet   Latest update 19:07 Tunis

افتتاح التمرين البحري متعدد الأطراف بالقاعدة البحرية بحلق الوادي

افتتحت أمس الثلاثاء، بالقاعدة البحرية الرئيسية بحلق الوادي، فعاليات التمرين البحري متعدد الأطراف “PHOENIX EXPRESS 26″، بحضور 50 عسكرياً يمثلون 9 دول وهي الجزائر وليبيا والمغرب ومصر وإيطاليا وبلجيكا وجورجيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى تونس البلد المستضيف.

وأفاد بلاغ لوزارة الدّفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن هذا التمرين، الذي تنظّمه تونس بالتعاون مع القيادة الأمريكية بإفريقيا، يندرج في إطار" تعزيز دور تونس باعتبارها شريكا محوريا في منظومة الأمن البحري، وتأكيد حرصها الثابت على دفع العمل مع شركائها الإقليميين والدوليين، لحماية البحر الأبيض المتوسط ومجابهة التحديات الأمنية العابرة للحدود، بما يساهم في ضمان أمن الفضاء المتوسطي واستقراره ويدعم سلامة الملاحة والأنشطة البحرية المشروعة".


وتأتي النسخة العشرون من التمرين، الذي تحتضنه تونس من 20 إلى 23 جانفي الجاري، في صيغة تمرين قيادي نظري يرتكز على تعزيز القدرات العملياتية للبحريات المشاركة في مجالات التخطيط والتنسيق متعدد الأطراف، فضلاً عن تطوير مهارات قيادة العمليات البحرية المشتركة، إضافة إلى دروس نظرية وتطبيقية تهدف إلى الارتقاء بأداء الطواقم بالمجال البحري عبر تحليل حركة الملاحة واستغلال المنظومات التكنولوجية الحديثة لرصد وتتبع وتصنيف الأنشطة البحرية في منطقة البحر الأبيض المتوسط، حسب البلاغ.
الأربعاء 21 جانفي 2026
