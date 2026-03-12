القيادة المركزية الأمريكية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، ليل الخميس، فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال عملية عسكرية وصفتها بـ«الغضب الملحمي»، مؤكدة أن الحادث وقع في «أجواء صديقة».
وأوضحت القيادة، في بيان، أن الحادثة شملت طائرتين من الطراز ذاته، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، في حين تمكنت الثانية من الهبوط بسلام، دون أن يكون الحادث ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة، وفق ما جاء في المعطيات الأولية.
وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة، مع التعهد بتقديم معلومات إضافية فور توفرها.
وفي سياق متصل، ذكرت مراسلة شبكة «سي بي إس نيوز» جينيفر جاكوبس عبر منصة «إكس» أن الطائرة التي سقطت كانت تقل طاقماً من ستة أفراد، فيما هبطت طائرة أخرى من نفس الطراز بعد تعرضها لأضرار، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقاً.
U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the…— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026
وفي سياق متصل، ذكرت مراسلة شبكة «سي بي إس نيوز» جينيفر جاكوبس عبر منصة «إكس» أن الطائرة التي سقطت كانت تقل طاقماً من ستة أفراد، فيما هبطت طائرة أخرى من نفس الطراز بعد تعرضها لأضرار، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقاً.
Both of the two aircraft involved in the incident over western Iraq today on day 13 of war with Iran were KC-135 refuelers, sources told @CBSNews @JimLaPorta and me. One landed safely in Israel. The other went down. https://t.co/FNgYrsWGMt— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 12, 2026
