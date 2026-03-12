القيادة المركزية الأمريكية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135

U.S. Central Command is aware of the loss of a U.S. KC-135 refueling aircraft. The incident occurred in friendly airspace during Operation Epic Fury, and rescue efforts are ongoing. Two aircraft were involved in the incident. One of the aircraft went down in western Iraq, and the… — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 12, 2026

Both of the two aircraft involved in the incident over western Iraq today on day 13 of war with Iran were KC-135 refuelers, sources told @CBSNews @JimLaPorta and me. One landed safely in Israel. The other went down. https://t.co/FNgYrsWGMt — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) March 12, 2026

