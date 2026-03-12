Babnet   Latest update 23:41 Tunis

القيادة المركزية الأمريكية تعلن فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b340a1957fe0.84507461_mgnohpliejkqf.jpg>
Publié le Jeudi 12 Mars 2026 - 23:38
      
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، ليل الخميس، فقدان طائرة تزويد بالوقود من طراز KC-135 خلال عملية عسكرية وصفتها بـ«الغضب الملحمي»، مؤكدة أن الحادث وقع في «أجواء صديقة».

وأوضحت القيادة، في بيان، أن الحادثة شملت طائرتين من الطراز ذاته، حيث سقطت إحداهما في غرب العراق، في حين تمكنت الثانية من الهبوط بسلام، دون أن يكون الحادث ناجماً عن نيران معادية أو نيران صديقة، وفق ما جاء في المعطيات الأولية.


وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ ما تزال متواصلة، مع التعهد بتقديم معلومات إضافية فور توفرها.


وفي سياق متصل، ذكرت مراسلة شبكة «سي بي إس نيوز» جينيفر جاكوبس عبر منصة «إكس» أن الطائرة التي سقطت كانت تقل طاقماً من ستة أفراد، فيما هبطت طائرة أخرى من نفس الطراز بعد تعرضها لأضرار، قبل أن يتم حذف المنشور لاحقاً.
