صلاحيات حصرية لترامب: الكشف عن نسخة من ميثاق «مجلس السلام» الخاص بغزة

الرؤية والمبادئ





الأهداف





العضوية



الحوكمة



المجلس التنفيذي



التمويل والوضع القانوني



تعديل الميثاق وحل المجلس



البدء واللغة والمقر



خلفية سياسية



كشفت وسائل إعلام أمريكية عن، وهي هيئة دولية تُعنى بإعادة إعماروتعزيز السلام الدائم في مناطق النزاع، ويترأسها الرئيس الأمريكي، مع منحه صلاحيات واسعة وحصرية في إدارة المجلس وتوجيهه.ينص الميثاق على أنلا يمكن تحقيقه عبر الاعتماد الدائم أو المؤسسات الفاشلة، بل من خلالوبناءتقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات. ويهدف المجلس إلى استبدال النماذج التقليدية لبناء السلام بنموذج أكثريتمثل دور المجلس في، وإعادة بناء، ونشر أفضل الممارسات الدولية في، وذلك وفقًا للقانون الدولي وميثاق المجلس التأسيسي.* العضوية تتم* تمثل كل دولة بعضوية رئيسها أو رئيس حكومتها.* مدة العضوية، باستثناء الدول التي تساهم بأكثر من* يحق لأي دولة الانسحاب في أي وقت، كما يحق للرئيس إنهاء عضويتها، مع إمكانية الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء.* يتكوّن المجلس من الدول الأعضاء، ولكل دولة* تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين،، الذي يمتلك حق الفصل في حال تعادل الأصوات.* يعقد اجتماع تصويتي سنوي، إلى جانب اجتماعات ربع سنوية غير تصويتية.* يمنح الميثاق الرئيسفي تشكيل الهيئات الفرعية، وتعيين المجلس التنفيذي، وتعديل هيكل المجلس أو حله.* يُعيَّن من قبل الرئيس من شخصيات دولية، ويعمل تحت إشرافه المباشر.* يجتمع أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم شهريًا.* تُنفذ قراراته فورًا، مع احتفاظ الرئيس بحق* يقدّم تقارير دورية إلى المجلس العام.* يعتمد المجلس علىمن الدول والمنظمات.* يتمتع بشخصية قانونية دولية تخوّله امتلاك الأصول، وفتح الحسابات، وإبرام العقود، وتوظيف الموظفين.* تُمنح الامتيازات والحصانات اللازمة للأعضاء والموظفين عبر اتفاقيات مع الدول المضيفة.* يمكن تعديل الميثاق بموافقة، بينما تتطلب بعض المواد إجماعًا كاملًا.* يحق للرئيسفي نهاية كل سنة فردية، ما لم يتم تجديده قبل 21 نوفمبر من تلك السنة.* يدخل الميثاق حيّز التنفيذ بانضمام* اللغة الرسمية هي* يُودع النص الأصلي لدى، دون السماح بأي تحفظات.وأفادت التقارير بأن البيت الأبيض أعلن تشكيل، الذي يضم وزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الخاص، إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة. ويأتي ذلك في إطاربوساطة أمريكية، ينص على إدارة غزة مؤقتًا عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية، تمهيدًا لانتقال السلطة إلى هيئة فلسطينية موحدة، ضمن ما وُصف بـ