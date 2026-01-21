صلاحيات حصرية لترامب: الكشف عن نسخة من ميثاق «مجلس السلام» الخاص بغزة
كشفت وسائل إعلام أمريكية عن نسخة من ميثاق «مجلس السلام»، وهي هيئة دولية تُعنى بإعادة إعمار قطاع غزة وتعزيز السلام الدائم في مناطق النزاع، ويترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مع منحه صلاحيات واسعة وحصرية في إدارة المجلس وتوجيهه.
الرؤية والمبادئينص الميثاق على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه عبر الاعتماد الدائم أو المؤسسات الفاشلة، بل من خلال تمكين الشعوب من تقرير مصيرها وبناء شراكات دولية عادلة تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات. ويهدف المجلس إلى استبدال النماذج التقليدية لبناء السلام بنموذج أكثر مرونة وفعالية.
الأهدافيتمثل دور المجلس في تحقيق الاستقرار، وإعادة بناء الحكم الرشيد وسيادة القانون، ونشر أفضل الممارسات الدولية في إدارة ما بعد النزاعات، وذلك وفقًا للقانون الدولي وميثاق المجلس التأسيسي.
العضوية* العضوية تتم بدعوة مباشرة من الرئيس ترامب.
* تمثل كل دولة بعضوية رئيسها أو رئيس حكومتها.
* مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا في السنة الأولى.
* يحق لأي دولة الانسحاب في أي وقت، كما يحق للرئيس إنهاء عضويتها، مع إمكانية الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الحوكمة* يتكوّن المجلس من الدول الأعضاء، ولكل دولة صوت واحد.
* تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، بموافقة الرئيس، الذي يمتلك حق الفصل في حال تعادل الأصوات.
* يعقد اجتماع تصويتي سنوي، إلى جانب اجتماعات ربع سنوية غير تصويتية.
* يمنح الميثاق الرئيس سلطة حصرية في تشكيل الهيئات الفرعية، وتعيين المجلس التنفيذي، وتعديل هيكل المجلس أو حله.
المجلس التنفيذي* يُعيَّن من قبل الرئيس من شخصيات دولية، ويعمل تحت إشرافه المباشر.
* يجتمع أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم شهريًا.
* تُنفذ قراراته فورًا، مع احتفاظ الرئيس بحق النقض (الفيتو).
* يقدّم تقارير دورية إلى المجلس العام.
التمويل والوضع القانوني* يعتمد المجلس على تمويل طوعي من الدول والمنظمات.
* يتمتع بشخصية قانونية دولية تخوّله امتلاك الأصول، وفتح الحسابات، وإبرام العقود، وتوظيف الموظفين.
* تُمنح الامتيازات والحصانات اللازمة للأعضاء والموظفين عبر اتفاقيات مع الدول المضيفة.
تعديل الميثاق وحل المجلس* يمكن تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الأعضاء وتصديق الرئيس، بينما تتطلب بعض المواد إجماعًا كاملًا.
* يحق للرئيس حل المجلس في نهاية كل سنة فردية، ما لم يتم تجديده قبل 21 نوفمبر من تلك السنة.
البدء واللغة والمقر* يدخل الميثاق حيّز التنفيذ بانضمام ثلاث دول.
* اللغة الرسمية هي الإنجليزية.
* يُودع النص الأصلي لدى الولايات المتحدة، دون السماح بأي تحفظات.
خلفية سياسيةوأفادت التقارير بأن البيت الأبيض أعلن تشكيل «المجلس التنفيذي التأسيسي»، الذي يضم وزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الخاص، إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة. ويأتي ذلك في إطار اتفاق سلام بوساطة أمريكية، ينص على إدارة غزة مؤقتًا عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية، تمهيدًا لانتقال السلطة إلى هيئة فلسطينية موحدة، ضمن ما وُصف بـ «مسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية».
المصدر: شبكة سي إن إن
الرؤية والمبادئينص الميثاق على أن السلام المستدام لا يمكن تحقيقه عبر الاعتماد الدائم أو المؤسسات الفاشلة، بل من خلال تمكين الشعوب من تقرير مصيرها وبناء شراكات دولية عادلة تقوم على تقاسم الأعباء والمسؤوليات. ويهدف المجلس إلى استبدال النماذج التقليدية لبناء السلام بنموذج أكثر مرونة وفعالية.
الأهدافيتمثل دور المجلس في تحقيق الاستقرار، وإعادة بناء الحكم الرشيد وسيادة القانون، ونشر أفضل الممارسات الدولية في إدارة ما بعد النزاعات، وذلك وفقًا للقانون الدولي وميثاق المجلس التأسيسي.
العضوية* العضوية تتم بدعوة مباشرة من الرئيس ترامب.
* تمثل كل دولة بعضوية رئيسها أو رئيس حكومتها.
* مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد، باستثناء الدول التي تساهم بأكثر من مليار دولار نقدًا في السنة الأولى.
* يحق لأي دولة الانسحاب في أي وقت، كما يحق للرئيس إنهاء عضويتها، مع إمكانية الاعتراض بأغلبية ثلثي الأعضاء.
الحوكمة* يتكوّن المجلس من الدول الأعضاء، ولكل دولة صوت واحد.
* تُتخذ القرارات بأغلبية الحاضرين، بموافقة الرئيس، الذي يمتلك حق الفصل في حال تعادل الأصوات.
* يعقد اجتماع تصويتي سنوي، إلى جانب اجتماعات ربع سنوية غير تصويتية.
* يمنح الميثاق الرئيس سلطة حصرية في تشكيل الهيئات الفرعية، وتعيين المجلس التنفيذي، وتعديل هيكل المجلس أو حله.
المجلس التنفيذي* يُعيَّن من قبل الرئيس من شخصيات دولية، ويعمل تحت إشرافه المباشر.
* يجتمع أسبوعيًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى، ثم شهريًا.
* تُنفذ قراراته فورًا، مع احتفاظ الرئيس بحق النقض (الفيتو).
* يقدّم تقارير دورية إلى المجلس العام.
التمويل والوضع القانوني* يعتمد المجلس على تمويل طوعي من الدول والمنظمات.
* يتمتع بشخصية قانونية دولية تخوّله امتلاك الأصول، وفتح الحسابات، وإبرام العقود، وتوظيف الموظفين.
* تُمنح الامتيازات والحصانات اللازمة للأعضاء والموظفين عبر اتفاقيات مع الدول المضيفة.
تعديل الميثاق وحل المجلس* يمكن تعديل الميثاق بموافقة ثلثي الأعضاء وتصديق الرئيس، بينما تتطلب بعض المواد إجماعًا كاملًا.
* يحق للرئيس حل المجلس في نهاية كل سنة فردية، ما لم يتم تجديده قبل 21 نوفمبر من تلك السنة.
البدء واللغة والمقر* يدخل الميثاق حيّز التنفيذ بانضمام ثلاث دول.
* اللغة الرسمية هي الإنجليزية.
* يُودع النص الأصلي لدى الولايات المتحدة، دون السماح بأي تحفظات.
خلفية سياسيةوأفادت التقارير بأن البيت الأبيض أعلن تشكيل «المجلس التنفيذي التأسيسي»، الذي يضم وزير الخارجية الأمريكي، والمبعوث الخاص، إضافة إلى شخصيات سياسية بارزة. ويأتي ذلك في إطار اتفاق سلام بوساطة أمريكية، ينص على إدارة غزة مؤقتًا عبر لجنة تكنوقراط فلسطينية، تمهيدًا لانتقال السلطة إلى هيئة فلسطينية موحدة، ضمن ما وُصف بـ «مسار موثوق نحو الدولة الفلسطينية».
المصدر: شبكة سي إن إن
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322253