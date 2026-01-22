Babnet   Latest update 07:38 Tunis

ارتفاع عدد ضحايا حريق كراتشي إلى 50 قتيلا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6971bb590aa066.73156071_efnlphgimjqko.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 22 Janvier 2026 - 06:32
      
تواصلت عمليات البحث إثر حريق هائل في مركز "جول بلازا" التجاري بكراتشي جنوب باكستان، والذي أسفر عن مقتل نحو 50 شخصا مع العثور على 25 جثة إضافية بين الأنقاض يوم الأربعاء.

وواصلت فرق الإنقاذ تمشيط الحطام بحثا عن عشرات المفقودين الذين يخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، بعد أن استمر الحريق قرابة يومين في المجمع الذي يضم 1200 متجر لبيع ملابس الزفاف والألعاب والأواني، في حريق وصفته وسائل الإعلام المحلية بأنه الأكبر منذ عقود.


وأثار الحادث غضبا شعبيا في باكستان، بسبب تأخر استجابة فرق الانقاذ والإطفاء، مع إغلاق معظم مخارج المجمع التجاري.


في غضون ذلك، أعلنت الحكومة الباكستانية فتح تحقيق في أسباب الحريق والإجراءات المتخذة عقب اندلاعه.
الخميس 22 جانفي 2026 | 3 شعبان 1447
