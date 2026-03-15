Babnet   Latest update 12:48 Tunis

عراقجي: نرحب بأي مبادرة إقليمية تُفضي إلى إنهاء عادل للحرب

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/69b58edfa6aa03.57249840_pfjoeikgnmhlq.jpg>
Publié le Dimanche 15 Mars 2026 - 12:16
      
أعرب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عن ترحيب بلاده بأي مبادرة إقليمية يمكن أن تقود إلى إنهاء عادل للحرب، مشددًا على ضرورة ضمان عدم تكرار النزاع ودفع تعويضات عن الأضرار.

وفي حوار مع صحيفة "العربي الجديد"، أكد عراقجي أن إنهاء الحرب يظل رهين توافر ضمانات حقيقية تحول دون تجدّدها، مشيرًا في المقابل إلى أنه لم تُطرح حتى الآن أي مبادرة محددة لتحقيق هذا الهدف.


وأوضح أن العلاقات الدبلوماسية الإيرانية ما تزال قائمة مع عدد من دول المنطقة، بينها قطر والسعودية وسلطنة عُمان، إضافة إلى دول مجاورة أخرى، مؤكدًا استمرار قنوات التواصل السياسي.


وفي ما يتعلق بالعمليات العسكرية، شدد الوزير الإيراني على أن قوات بلاده لم تستهدف مناطق مدنية أو سكنية في دول المنطقة، وأن الهجمات تركز على القواعد والمصالح الأمريكية. كما أعلن استعداد طهران لتشكيل لجنة تحقيق مشتركة مع دول المنطقة بشأن الأهداف التي تعرضت للاستهداف.

ولم يستبعد عراقجي احتمال وقوف إسرائيل وراء بعض الهجمات التي طالت أهدافًا مدنية في دول عربية، معتبرًا أن ذلك قد يندرج ضمن محاولات إضعاف علاقات تلك الدول مع إيران.

وأشار كذلك إلى ما وصفه بتطوير الولايات المتحدة طائرة مسيّرة شبيهة بطائرات "شاهد" الإيرانية تحمل اسم "لوكاس"، مؤكدًا استخدامها في تنفيذ ضربات داخل دول عربية.

وفي سياق متصل، حذّر من أن أي استهداف للمنشآت النفطية الإيرانية سيقابل باستهداف منشآت الشركات الأمريكية في المنطقة، معتبرًا أن احتلال جزيرة خارك سيكون "خطأً أكبر من مهاجمتها".

وأكد أن مضيق هرمز يبقى مفتوحًا أمام الملاحة الدولية، باستثناء السفن الأمريكية وسفن حلفائها، مشددًا في الوقت ذاته على أن القيادة الإيرانية، بما في ذلك المرشد الأعلى، تدير الأوضاع بشكل كامل، وأن الوضع الداخلي مستقر دون وجود انقسامات داخل مؤسسات الدولة أو القوات المسلحة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325482

babnet

كل الأخبار...

saved articles
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 15 مارس 2026 | 25 رمضان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:55
18:29
15:51
12:35
06:30
05:04
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet14°
14° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
14°-8
16°-5
18°-12
20°-9
15°-10
  • Avoirs en devises 25400,6
  • (13/03)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,39473 DT
  • (13/03)
  • 1 $ = 2,93656 DT
  • Solde Compte du Trésor     (12/03)     1114,1 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (12/03)   27944 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:48 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>