بطولة الرابطة الأولى – الملعب التونسي يعزّز موقعه في كوكبة الصدارة والأولمبي الباجي أبرز المستفيدين

فوز ثمين للملعب التونسي



قفزة نوعية للأولمبي الباجي



مستقبل المرسى يتنفس الصعداء



تعادل سلبي في سوسة



النتائج



الأربعاء 28 جانفي 2026



الثلاثاء 27 جانفي 2026



الترتيب بعد الجولة 18



عزّزموقعه ضمن كوكبة الصدارة، عقب فوزه مساء الأربعاء على ضيفه، ضمن الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لينفرد فريق باردو بالمركز الثالث في جدول الترتيب.وفي المقابل، برزكأكبر مستفيد من هذه الجولة، بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا على حساب، مكّنه من تحقيق قفزة نوعية في سلم الترتيب والخروج من قاع الجدول، الذي آل إلىإثر هزيمته أمامكما عرفت الجولة تواصل النتائج المتواضعة لـ، الذي اكتفى بتعادل سلبي على ميدانه أماملم تكن مهمة الملعب التونسي سهلة أمام مستقبل سليمان على أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو، حيث قدّم أبناء المدرب محمد العياري أداءً دفاعيًا منظمًا، أغلقوا به كل المنافذ المؤدية إلى مرمى معز بن شريفية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.وفي الدقيقة 78، نجح أمادو ديا نداي في تحويل ضربة جزاء إلى هدف الفوز، منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، مكّنت الملعب التونسي من تشديد الملاحقة على المتصدر، وتقليص الفارق معصاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة.وشهدت المباراة، التي تميّزت بكثرة الاحتجاجات على قرارات الحكم أمين فقير، إقصاء لاعب الملعب التونسي يوسف توري في الدقيقة 62.وبهذا الفوز، رفع الملعب التونسي رصيده إلىفي المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد مستقبل سليمان عندفي المرتبة قبل الأخيرة.من جهته، حقق الأولمبي الباجي فوزًا بالغ الأهمية على الاتحاد المنستيري بنتيجة، في مباراة اتسمت بالندية، رغم أفضلية نسبية للفريق الضيف الذي فشل في تأكيد المستوى الجيد الذي ظهر به في الجولة الماضية.وسجّل بهاء الشارني هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة الأولى، مانحًا فريقه انتصارًا مبكرًا أسّس لفوز ثمين، مكّن الأولمبي الباجي من الارتقاء إلى المرتبةبرصيد، في حين حافظ الاتحاد المنستيري على رصيده البالغفي المركز الخامس.ونجح مستقبل المرسى في تحقيق فوز هام على ضيفه مستقبل قابس بنتيجة، في مباراة متوازنة انتظر خلالها فريق الصفصاف الدقيقة 77 ليحصل على هدف الفوز إثر كرة وضعها إيهاب بن عمر بالخطأ في شباك فريقه.ورفع مستقبل المرسى رصيده إلىليرتقي إلى المركز العاشر، بينما عاد مستقبل قابس إلى ذيل الترتيب بـفي سوسة، انتهت مواجهة النجم الساحلي واتحاد بن قردان بالتعادل السلبي، في مباراة صعبة على الفريقين، خاصة في ظل الفترة الانتقالية التي يعيشها فريق جوهرة الساحل، بإشراف المدرب عفوان الغربي.وبرز حارس اتحاد بن قردان رائد قزاح بتصدياته المتعددة، فيما اعتمد فريقه على الهجمات المرتدة، التي أثمرت هدفًا في الدقيقة 88 عن طريق برهان الحكيمي، غير أنّ الحكم حسام بن ساسي ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ما أثار احتجاج لاعبي ومسؤولي الفريق الضيف.وبهذا التعادل، رفع النجم الساحلي واتحاد بن قردان رصيدهما إلى، ليتقاسما المركز الثامن في جدول الترتيب.مستقبل المرسىمستقبل قابسالملعب التونسيمستقبل سليمانالأولمبي الباجيالاتحاد المنستيريالنجم الساحلياتحاد بن قردانالترجي الرياضيالشبيبة القيروانيةالنادي البنزرتيشبيبة العمرانالنادي الصفاقسينجم المتلويالترجي الجرجيسيالنادي الإفريقي| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه || ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- || الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 || النادي الإفريقي | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 7 || الملعب التونسي | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 4 || النادي الصفاقسي | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 || الاتحاد المنستيري | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 19 | 12 || الترجي الجرجيسي | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 || نجم المتلوي | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 || النجم الساحلي | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 || اتحاد بن قردان | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 15 || مستقبل المرسى | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 17 || النادي البنزرتي | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 19 || شبيبة العمران | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 20 || الأولمبي الباجي | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 8 | 27 || شبيبة القيروان | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 29 || مستقبل سليمان | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 18 || مستقبل قابس | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 24 |