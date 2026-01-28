بطولة الرابطة الأولى – الملعب التونسي يعزّز موقعه في كوكبة الصدارة والأولمبي الباجي أبرز المستفيدين
عزّز الملعب التونسي موقعه ضمن كوكبة الصدارة، عقب فوزه مساء الأربعاء على ضيفه مستقبل سليمان، ضمن الدفعة الثانية من منافسات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، لينفرد فريق باردو بالمركز الثالث في جدول الترتيب.
وفي المقابل، برز الأولمبي الباجي كأكبر مستفيد من هذه الجولة، بعد تحقيقه انتصارًا ثمينًا على حساب الاتحاد المنستيري، مكّنه من تحقيق قفزة نوعية في سلم الترتيب والخروج من قاع الجدول، الذي آل إلى مستقبل قابس إثر هزيمته أمام مستقبل المرسى.
كما عرفت الجولة تواصل النتائج المتواضعة لـ النجم الساحلي، الذي اكتفى بتعادل سلبي على ميدانه أمام اتحاد بن قردان.
فوز ثمين للملعب التونسيلم تكن مهمة الملعب التونسي سهلة أمام مستقبل سليمان على أرضية ملعب الهادي النيفر بباردو، حيث قدّم أبناء المدرب محمد العياري أداءً دفاعيًا منظمًا، أغلقوا به كل المنافذ المؤدية إلى مرمى معز بن شريفية، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.
وفي الدقيقة 78، نجح أمادو ديا نداي في تحويل ضربة جزاء إلى هدف الفوز، منح فريقه ثلاث نقاط ثمينة، مكّنت الملعب التونسي من تشديد الملاحقة على المتصدر الترجي الرياضي، وتقليص الفارق مع النادي الإفريقي صاحب المركز الثاني إلى نقطة واحدة.
وشهدت المباراة، التي تميّزت بكثرة الاحتجاجات على قرارات الحكم أمين فقير، إقصاء لاعب الملعب التونسي يوسف توري في الدقيقة 62.
وبهذا الفوز، رفع الملعب التونسي رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، فيما تجمّد رصيد مستقبل سليمان عند 13 نقطة في المرتبة قبل الأخيرة.
قفزة نوعية للأولمبي الباجيمن جهته، حقق الأولمبي الباجي فوزًا بالغ الأهمية على الاتحاد المنستيري بنتيجة 1-0، في مباراة اتسمت بالندية، رغم أفضلية نسبية للفريق الضيف الذي فشل في تأكيد المستوى الجيد الذي ظهر به في الجولة الماضية.
وسجّل بهاء الشارني هدف المباراة الوحيد منذ الدقيقة الأولى، مانحًا فريقه انتصارًا مبكرًا أسّس لفوز ثمين، مكّن الأولمبي الباجي من الارتقاء إلى المرتبة 13 برصيد 15 نقطة، في حين حافظ الاتحاد المنستيري على رصيده البالغ 30 نقطة في المركز الخامس.
مستقبل المرسى يتنفس الصعداءونجح مستقبل المرسى في تحقيق فوز هام على ضيفه مستقبل قابس بنتيجة 1-0، في مباراة متوازنة انتظر خلالها فريق الصفصاف الدقيقة 77 ليحصل على هدف الفوز إثر كرة وضعها إيهاب بن عمر بالخطأ في شباك فريقه.
ورفع مستقبل المرسى رصيده إلى 22 نقطة ليرتقي إلى المركز العاشر، بينما عاد مستقبل قابس إلى ذيل الترتيب بـ12 نقطة.
تعادل سلبي في سوسةفي سوسة، انتهت مواجهة النجم الساحلي واتحاد بن قردان بالتعادل السلبي، في مباراة صعبة على الفريقين، خاصة في ظل الفترة الانتقالية التي يعيشها فريق جوهرة الساحل، بإشراف المدرب عفوان الغربي.
وبرز حارس اتحاد بن قردان رائد قزاح بتصدياته المتعددة، فيما اعتمد فريقه على الهجمات المرتدة، التي أثمرت هدفًا في الدقيقة 88 عن طريق برهان الحكيمي، غير أنّ الحكم حسام بن ساسي ألغاه بعد الرجوع إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ما أثار احتجاج لاعبي ومسؤولي الفريق الضيف.
وبهذا التعادل، رفع النجم الساحلي واتحاد بن قردان رصيدهما إلى 23 نقطة، ليتقاسما المركز الثامن في جدول الترتيب.
النتائج
الأربعاء 28 جانفي 2026ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى 1 – 0 مستقبل قابس
إيهاب بن عمر (77 ضد مرماه)
ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي 1 – 0 مستقبل سليمان
أمادو ديا نداي (78 ضد مرماه)
ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي 1 – 0 الاتحاد المنستيري
بهاء الشارني (1)
الملعب الأولمبي بسوسة
النجم الساحلي 0 – 0 اتحاد بن قردان
الثلاثاء 27 جانفي 2026ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي 1 – 0 الشبيبة القيروانية
كسيلة بوعالية (28)
ملعب 15 أكتوبر ببنزرت
النادي البنزرتي 1 – 0 شبيبة العمران
ريان الرحيمي (28)
ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي 2 – 0 نجم المتلوي
عمر بن علي (43، 56)
ملعب مصطفى الدويري بجربة (دون حضور الجمهور)
الترجي الجرجيسي 0 – 0 النادي الإفريقي
الترتيب بعد الجولة 18| الفريق | ن | ل | ف | ت | ه | له | عليه |
| ----------------- | -- | -- | -- | - | -- | -- | ---- |
| الترجي الرياضي | 40 | 18 | 12 | 4 | 2 | 31 | 6 |
| النادي الإفريقي | 38 | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 7 |
| الملعب التونسي | 37 | 18 | 10 | 7 | 1 | 20 | 4 |
| النادي الصفاقسي | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 26 | 9 |
| الاتحاد المنستيري | 30 | 18 | 7 | 9 | 2 | 19 | 12 |
| الترجي الجرجيسي | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 19 | 18 |
| نجم المتلوي | 25 | 18 | 6 | 7 | 5 | 12 | 15 |
| النجم الساحلي | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 18 | 17 |
| اتحاد بن قردان | 23 | 18 | 5 | 8 | 5 | 13 | 15 |
| مستقبل المرسى | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 17 | 17 |
| النادي البنزرتي | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 11 | 19 |
| شبيبة العمران | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 12 | 20 |
| الأولمبي الباجي | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 8 | 27 |
| شبيبة القيروان | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 10 | 29 |
| مستقبل سليمان | 13 | 18 | 2 | 7 | 9 | 9 | 18 |
| مستقبل قابس | 12 | 18 | 2 | 6 | 10 | 9 | 24 |
