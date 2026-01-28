Babnet   Latest update 20:29 Tunis

وزارة الصناعة: قطاع النسيج والملابس يمثّل 30 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6304bb07f3af76.76124762_qhnkeimpfljog.jpg width=100 align=left border=0>
يمثّل قطاع النسيج والملابس نحو 30 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية في تونس، من بينها 81 بالمائة مؤسسات مصدّرة كليًا، ويوفّر أكثر من 150 ألف موطن شغل، بما يساهم في دعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال دوره في تعديل الميزان التجاري وتطوير الصادرات.

وحسب معطيات نشرتها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم، سجّلت صادرات القطاع خلال سنة 2025 ارتفاعًا بنسبة 2,5 بالمائة، لتبلغ 3023 مليون دولار، مع نسبة تغطية قُدّرت بـ122 بالمائة.


وجاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن الوزارة، عقب اجتماع انعقد الأربعاء بمقرها، أشرفت عليه رئيسة الديوان عفاف شاشي الطياري، وجمعها بوكيلة شركة WINTEX الألمانية المختصة في صناعة ملابس الوقاية، كارولاين فولتاج.



وتناول اللقاء متابعة نشاط الشركة والاستماع إلى مشاغلها، في إطار السعي إلى تذليل الصعوبات التي تواجهها بما يضمن استمراريتها ويعزّز قدرتها التنافسية.
كما تمّ التأكيد على مزيد تطوير علاقات التعاون التونسية الألمانية، لا سيما في قطاع النسيج والملابس، والعمل على الرفع من قيمة صادراته، التي سجّلت بدورها تطورًا بنسبة 1 بالمائة خلال سنة 2025.


وقدّمت وكيلة الشركة عرضًا حول نشاط وينتاكس، التي تضم خمس وحدات إنتاج بصفاقس، توفّر نحو 700 موطن شغل، إضافة إلى تعاملها مع عدد من الشركات بكلّ من صفاقس وسيدي بوزيد، تشغّل أكثر من 1350 عاملًا.
وتُعدّ الشركة من أبرز المصنّعين لملابس الوقاية، حيث تعتمد على الابتكار والجودة لتطوير منتجات جديدة تستجيب لمتطلبات السوق الأوروبية.

حضور رسمي ومهني

وحضر الجلسة كلّ من المدير العام للنسيج والملابس صابر بن الكيلاني، والمديرة العامة لمكتب التعاون والعلاقات الخارجية إشراف صمادحي، وممثل الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات نبيل عرفاوي، إلى جانب رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة غازي البيش، ومديرها العام جورن بوسالمي، وعدد من ممثلي الشركة.
