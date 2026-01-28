وزارة الصناعة: قطاع النسيج والملابس يمثّل 30 بالمائة من مجموع المؤسسات الصناعية

حضور رسمي ومهني



يمثّلنحوفي تونس، من بينها، ويوفّر أكثر من، بما يساهم في دعم التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة من خلال دوره فيوتطوير الصادرات.وحسب معطيات نشرتها، سجّلت صادرات القطاع خلال سنةارتفاعًا بنسبة، لتبلغ، معوجاء ذلك ضمن بلاغ صادر عن الوزارة، عقب اجتماع انعقد الأربعاء بمقرها، أشرفت عليه رئيسة الديوان، وجمعها بوكيلة شركةالألمانية المختصة في صناعة ملابس الوقاية،وتناول اللقاء متابعة نشاط الشركة والاستماع إلى مشاغلها، في إطار السعي إلىالتي تواجهها بما يضمن استمراريتها ويعزّزكما تمّ التأكيد على، لا سيما في قطاع النسيج والملابس، والعمل على، التي سجّلت بدورها تطورًا بنسبةخلال سنة 2025.وقدّمت وكيلة الشركة عرضًا حول نشاط، التي تضم، توفّر نحو، إضافة إلى تعاملها مع عدد من الشركات بكلّ من، تشغّل أكثر منوتُعدّ الشركة من أبرز المصنّعين لملابس الوقاية، حيث تعتمد علىلتطوير منتجات جديدة تستجيب لمتطلباتوحضر الجلسة كلّ من المدير العام للنسيج والملابس، والمديرة العامة لمكتب التعاون والعلاقات الخارجية، وممثل الإدارة العامة للتعاون الاقتصادي والتجاري بوزارة التجارة وتنمية الصادرات، إلى جانب رئيس، ومديرها العام، وعدد من ممثلي الشركة.