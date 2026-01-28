فيديو اليوم: أستاذة تكنس القسم قبل الدرس وتثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل
أثار مقطع فيديو نشرته الأستاذة كريمة بحروني، تظهر فيه وهي تقوم بكنس قسمها قبل انطلاق الدرس بسبب اتساخه الشديد، موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأرفقت الأستاذة الفيديو بتعليق أوضحت فيه أنّ قيامها بكنس القسم لا يزعجها ما دام الهدف تمكين التلاميذ من الدراسة في ظروف ملائمة، قائلة: «ما يقلقنيش كأستاذة نكنس القسم باش التلامذة تنجم تقرا… لكن نتقلق كيف شكيت اليوم للمسؤول والمدير وصفني ديما نتشكى وشرالي عركة»، في إشارة إلى امتعاضها من طريقة التعامل مع شكواها حول وضعية القسم.
وانقسمت ردود الفعل حول الفيديو بين من رحّب بما قامت به الأستاذة واعتبره سلوكًا يعكس روح المسؤولية والتواضع والأخلاق العالية للمربي، ومن رأى في ذلك انتقاصًا من قيمة الأستاذ وتحميله مهام لا تدخل ضمن واجباته، موجّهين لها انتقادات حادة وعبارات مسيئة.
وأرفقت الأستاذة الفيديو بتعليق أوضحت فيه أنّ قيامها بكنس القسم لا يزعجها ما دام الهدف تمكين التلاميذ من الدراسة في ظروف ملائمة، قائلة: «ما يقلقنيش كأستاذة نكنس القسم باش التلامذة تنجم تقرا… لكن نتقلق كيف شكيت اليوم للمسؤول والمدير وصفني ديما نتشكى وشرالي عركة»، في إشارة إلى امتعاضها من طريقة التعامل مع شكواها حول وضعية القسم.
وانقسمت ردود الفعل حول الفيديو بين من رحّب بما قامت به الأستاذة واعتبره سلوكًا يعكس روح المسؤولية والتواضع والأخلاق العالية للمربي، ومن رأى في ذلك انتقاصًا من قيمة الأستاذ وتحميله مهام لا تدخل ضمن واجباته، موجّهين لها انتقادات حادة وعبارات مسيئة.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 322692