فيديو اليوم: أستاذة تكنس القسم قبل الدرس وتثير جدلًا واسعًا على مواقع التواصل

أثار مقطع فيديو نشرته الأستاذة، تظهر فيه وهي تقوم بكنس قسمها قبل انطلاق الدرس بسبب اتساخه الشديد، موجة واسعة من التفاعل والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.وأرفقت الأستاذة الفيديو بتعليق أوضحت فيه أنّ قيامها بكنس القسم لا يزعجها ما دام الهدف تمكين التلاميذ من الدراسة في ظروف ملائمة، قائلة:، في إشارة إلى امتعاضها من طريقة التعامل مع شكواها حول وضعية القسم.وانقسمت ردود الفعل حول الفيديو بين من رحّب بما قامت به الأستاذة واعتبره سلوكًا يعكس روح المسؤولية والتواضع والأخلاق العالية للمربي، ومن رأى في ذلك انتقاصًا من قيمة الأستاذ وتحميله مهام لا تدخل ضمن واجباته، موجّهين لها انتقادات حادة وعبارات مسيئة.