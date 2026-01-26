سامي العكريمي يثير الجدل: لاعبين في أكابر النجم الساحلي يتواجدون مقابل المال

كشف الصحفي الرياضيعن معطيات قال إنهاتتعلّق بتركيبة فريق، مفادها أنّوأوضح العكريمي، خلال مداخلته في برنامجعلى قناة، أنّ «ثمة لاعبين في أكابر النجم الساحلي يلعبوا بالفلوس»، مضيفًا أنّ «بعضهم لا يمتلك المستوى الفني الذي يؤهله للعب في الفريق الأول، ومع ذلك يتواجد بسبب المال»، على حدّ تعبيره.وشدّد الصحفي الرياضي على أنّ هذه المعطيات، ومصدرها، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.من جهته، عبّر مقدّم البرنامجعنإزاء هذا التصريح، معتبرًا أنّ مثل هذه الاتهاماتقبل تداولها إعلاميًا، لما لها من انعكاسات على صورة النادي ولاعبيه.وأثار تصريح العكريميفي الأوساط الإعلامية والرياضية، في انتظار، التي لم تُصدر، إلى حدود الآن، أي بيان توضيحي بخصوص هذه الاتهامات.