سامي العكريمي يثير الجدل: لاعبين في أكابر النجم الساحلي يتواجدون مقابل المال
كشف الصحفي الرياضي سامي العكريمي عن معطيات قال إنها خطيرة تتعلّق بتركيبة فريق أكابر النجم الساحلي، مفادها أنّ بعض اللاعبين يدفعون أموالًا مقابل التواجد ضمن الفريق الأول.
وأوضح العكريمي، خلال مداخلته في برنامج T Foot على قناة تونسنا، أنّ «ثمة لاعبين في أكابر النجم الساحلي يلعبوا بالفلوس»، مضيفًا أنّ «بعضهم لا يمتلك المستوى الفني الذي يؤهله للعب في الفريق الأول، ومع ذلك يتواجد بسبب المال»، على حدّ تعبيره.
وشدّد الصحفي الرياضي على أنّ هذه المعطيات مؤكدة، ومصدرها موثوق من داخل الفريق، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
من جهته، عبّر مقدّم البرنامج معز بن غربية عن تحفّظه إزاء هذا التصريح، معتبرًا أنّ مثل هذه الاتهامات تستوجب التثبّت من أكثر من مصدر قبل تداولها إعلاميًا، لما لها من انعكاسات على صورة النادي ولاعبيه.
وأثار تصريح العكريمي جدلًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والرياضية، في انتظار ردّ رسمي من إدارة النجم الساحلي، التي لم تُصدر، إلى حدود الآن، أي بيان توضيحي بخصوص هذه الاتهامات.
