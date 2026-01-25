الرهدانة في تونس

أصل كلمة رهدن



نشأة حرفة الرهادنة



نشاط اليهود الرهادنة



«تجار اليهود يُنعتون بمسمّى الرِضانية، يتكلمون العربية والفارسية والروميّة والإفرنجية والأندلسية والسلافية، ويسافرون من الشرق إلى الغرب وبالعكس، برًا وبحرًا، ويستوردون من الغرب الخصيان والعبيد الصغار من كلا الجنسين، والديباج، وجلود القندس، والسمور والفراء، وكذلك السيوف».

تميّز الرهادنة



الاستعمار الفرنسي



تجارة الرقيق والرهادن



في اللهجة التونسية، الكلمة هيوجمعها. والكلمة جلبها الأندلسيون إلى تونس، وجاءت من () وهو في المغرب(أنتيكا) والألبسة والأشياء المستعملة، يجول في الأحياء ومن مكان إلى آخر. وكانمن اليهود، وشاعت الكلمة وصارتأي يتشبّه باليهود في التظاهر بالضعف والمسكنة لتنفق بضاعته، إلى أن صارت نوعًا منوانتشرت الكلمة في تونس مع حلول الأندلسيين، وتكوّنت منها بعض الكلمات مثلوغيرها.جاءت كلمةفيبمعنى، وفي العامية التونسية تعنيإنّ التفسير لاسمأوأوفي وادي الرون، أنهم كانوايتنقّلون بين، وكانت بعض طرقهم تنطلق منأو من. موانئضمّت مجتمعات يهودية نشطة في ميدان التجارة خلال. وكانت هناك تجارة بحرية لليهود بين، وأخرى بينفي القرن السادس. وحسب، فإنه في نهاية القرن التاسع، وفيما يتعلق بالقوارب التي شوهدت على ساحل، كان هناك خلط بينأوأوالمعادين.حوالي، جاء المستوطنون اليهود الأوائل إلىالحالية مع. وأقدم دليل هوعُثر عليه بالقرب منمن القرن السابع قبل الميلاد، بنقش عبري مبكر. وكانت إسبانيا تُكنّى آنذاكأي، وهو اسم أطلقه القرطاجيون على تلك المنطقة.تم ذكرمع، التي تُعرف باسمفي الأندلس والبرتغال وإكستريمادورا اليوم، وتعاونت مع القرطاجيين حتى حواليكان نشاط التجار اليهود من أهم وسائل ما يُسمّى اليوم، أي نقل الرسائل إلى أماكن وأشخاص معيّنين. وتتسم الشهادات التي تتعلق بتحركاتهم، كحاملي رسائل أو مبعوثين أو سفراء أو مسافرين عاديين، بطابعومن الأمثلة مشاركة اليهوديفي السفارة التي أرسلهاإلى الخليفة العباسيببغداد، أو في القرن العاشر، في رحلات الجغرافي اليهودي الإسبانيإن ذكرفيلابن خردادبة، في بلاد فارس بين عامي، قد تسبب في. ينقل ابن خردادبة أن:فرضتتفوقها الثقافي والاقتصادي على يهود المغرب العربي. ومن أهم مميزات التجار الرهادنة أنهم، وهم على اتصال دائم بموانئويُميَّز هؤلاء اليهود الإسبان أحيانًا عن اليهود «الأصليين»، كما هو الحال في تونس، حيث شكّلوا، إذ سكنوا مناطق حضرية أكثر ازدهارًا، وخاصة. أما اليهود العاديون فسكنوا ما يُسمّىفي منطقة، وهي منطقة شعبية.وفي تونس نجد عائلات، وقد جاء معظمهم منبإيطاليا.توجد أحياء يهودية منفصلة في كل مكان. وفي نهاية القرن السادس، في عهد السلطان العثماني، تحسّن وضع اليهود في المغرب العربي.أدّىعامإلى فصل اليهود عن المسلمين. وقد حسّنت فرنسا من وضعهم الأدنى (أهل الذمّة). ومنحالجنسية الفرنسية ليهود الجزائر عام، وقد شاركوا لاحقًا في القتال خلالفيفي القرن الحادي عشر، لاحظ المؤرخ العربيأنه في(موريتانيا الحالية) كانت هناك «نساء سوداوات ماهرات في الطبخ، تبلغ قيمة كل واحدة منهن مئة مثقال على الأقل في السوق، وذلك لأنهن كنّ يُجدن إعداد معجنات رائعة:، و، وغيرها».كانمن أهم، وهمفي هذا النوع من التجارة.في القرن الثاني عشر، شملت المدن التي بيع فيها: القسطنطينية، الجزائر، تطوان، فاس، مراكش، سلا، تونس، طرابلس، القاهرة، الإسكندرية، إزمير، وسالونيك.وشملت المدن التي بيع فيها: ميسينا، البندقية، نابولي، جنوة، مالقة، بالما، فالنسيا، إشبيلية، ولشبونة.في القرنين الرابع عشر والخامس عشر، كانتمن أكثر أسواق الرقيق نشاطًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط. وكان العبيد يأتون أساسًا من السواحل الشمالية للبحر الأسود و. كما وُجدت أسواق للرقيق في، حيث كان يُباعأتباع، الذين اعتبرتهم الكنيسة الكاثوليكية زنادقة، وهو ما وفّر ذريعة للتجار الكاثوليك لاستعبادهم.وفي القرن الخامس عشر، ترك المؤرخ البرتغاليوصفًا لسوق الرقيق فيبالبرتغال. وكان هذا «السوق للرقيق»، الذي افتُتح عامبعد رحلة الملاحإلى إفريقيا، أول سوق رئيسي للرقيق السود في أوروبا.