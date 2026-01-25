Babnet   Latest update 07:24 Tunis

الخارجية الجزائرية تستدعي سفير فرنسا بالجزائر على خلفية وثائقي بثته قناة "فرانس 2"

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63e3e2db1609c8.92434267_hikogpnfjqlme.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 07:24 قراءة: 1 د, 37 ث
      
استدعت الخارجية الجزائرية القائم بأعمال سفارة فرنسا على خلفية بث قناة "فرانس 2" فيلما وثائقيا اعتبرته الجزائر عملا إعلاميا تضمن أكاذيب وافتراءات خطيرة تمس الدولة ومؤسساتها ورموزها.

وقالت الوزارة إن في بيان إن استدعاء الدبلوماسي الفرنسي جاء على إثر بث القناة العمومية "فرانس 2" لما يقدم زورا وبهتانا على أنه فيلم وثائقي، في حين أنه في الواقع ليس سوى نسيج من الأكاذيب والافتراءات التي تنطوي على إساءات عميقة واستفزازات لا مبرر لها.


وذكرت الوزارة أنه تم لفت نظر الدبلوماسي الفرنسي إلى الخطورة البالغة لـ"مسؤولية قناة من قنوات الخدمة العمومية الفرنسية في هذا الاعتداء على الدولة الجزائرية ومؤسساتها ورموزها، وهو الاعتداء الذي لم تكن هذه القناة العمومية لتقدم عليه لولا تواطؤ أو، على أقل تقدير، موافقة الجهة العمومية الوصية عليها".


وأفادت بأنها أبلغت السفير أنه "وخلافا لجميع الأعراف والممارسات الدبلوماسية، فإن مساهمة سفارة فرنسا بالجزائر ومشاركة السفير شخصيا، في تنشيط هذه الحملة المسيئة التي تقودها هذه القناة العمومية، من شأنها أن تعزز الشعور بأن هذه الحملة قد حظيت بتزكية من جهات رسمية فرنسية".

وأشارت إلى أن تصرف القناة الفرنسية المعنية يمثل مرحلة جديدة في تصعيد الممارسات المعادية للجزائر، وهي الممارسات التي تشرف عليها أوساط رسمية فرنسية بهدف الإبقاء على العلاقات الجزائرية - الفرنسية في حالة تأزم دائم.

وأدانت الحكومة الجزائرية بأشد العبارات البرنامج المعني، وما يحمله من اتهامات وإساءات غير مقبولة بحق الدولة الجزائرية ومؤسساتها.

كما أعربت عن رفضها الشديد لتورط سفير فرنسا بالجزائر في ارتكاب أفعال تتعارض بشكل واضح مع ممارسة مهامه كما حددتها القوانين وكرستها الأعراف الدولية.

وأكدت في بيانها أنه تم إبلاغ الدبلوماسي الفرنسي بأن الحكومة الجزائرية تحتفظ بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات التي تقتضيها خطورة مثل هذه التصرفات.

وكانت قناة "فرانس 2" قد بثت مساء الخميس حلقة من برنامج "تكملة تحقيق" "Complément d’enquête" بعنوان: "الشائعات والضربات الملتوية: الحرب السرية بين فرنسا والجزائر".

وأثار التحقيق موجة من الجدل والتفاعلات الإعلامية والسياسية، خاصة على منصات التواصل الاجتماعي.

وتناولت الحلقة تفاصيل من ما زعمت القناة أنه "حرب استخباراتية سرية بين باريس الجزائر أبرزها قضية المؤثر "أمير دي زاد".

   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322501

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 100
Babnet
Babnet13°
8° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
17°-7
16°-11
16°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>