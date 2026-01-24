Babnet   Latest update 13:31 Tunis

جيدو: الدورة الدولية المفتوحة للأواسط بالمغرب: ميدالية ذهبية واخرى برونزية لتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6974acf9cf25c7.89135780_pnjogfliqhkem.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 12:26
      
توجت تونس بميدالية ذهبية واخرى برونزية في الدورة الدولية المفتوحة للجيدو أواسط ووسطيات التي اقيمت امس الجمعة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.
وجاءت الذهبية عن طريق المصارعة زينب الطرودي في فئة +78 كلغ، فيما احرزت البرونزية نرجس هداجي في فئة دون 48 كلغ.
وتستأنف المشاركة التونسية اليوم السبت منافسات الأصاغر والصغريات، على ان يكون الموعد غدا الاحد مع الدورة الدولية المفتوحة للأكابر والكبريات.

وتستضيف الدار البيضاء المسابقات الثلاث المتتالية التي تشارك فيها تونس ببعثة رياضية تتكون من 13 عنصرا تحت اشراف المدربين الوطنيين انيس الونيفي ونهال شيخ روحو.
ويتألف المنتخب التونسي من كل من أسيل بنور (-40 كلغ) ورنيم بن سليمان (-63 كلغ) في الصغريات ونرجس هداجي (-48 كلغ) في الوسطيات وأمان الله هاروم (-81 كلغ) في الاواسط، بالاضافة الى شيماء صيداوي (-52 كلغ) ومريم جمور (-57 كلغ) ووداد الراجحي (-70 كلغ) وأريج عقاب (-78 كلغ) وسوار الذوادي (+78 كلغ) في الكبريات وعلاء الدين بن شلبي (-73 كلغ) وياسين قريشي (-90 كلغ) وقصي بن غرس (-100 كلغ) في الاكابر، بالاضافة الى زينب الطرودي (+78 كلغ) التي تخوض مسابقتي الوسطيات والكبريات.
ويخوض المنتخب التونسي مباشرة إثر نهاية المسابقات الثلاث المذكورة تربصا دوليا من 26 إلى 30 جانفي الجاري في الدار البيضاء، بمشاركة الوفد الرياضي ذاته ماعدا ثنائي صنف الصغريات أسيل بنور ورنيم بن سليمان.

