سيدي بوسعيد: مخاوف متزايدة من انزلاقات أرضية بعد أمطار غزيرة وإجراءات وقائية غير مسبوقة

تدابير وقائية وتحذيرات رسمية



إخلاءات وغلق محاور



مؤشرات ميدانية مقلقة



قلق السكان ودعوات للتدخل



متابعة حكومية وخبرة علمية



تعيشبالضاحية الشمالية للعاصمة على وقع، خاصة بالجهة الشرقية للهضبة، وذلك على خلفيةالتي شهدتها البلاد منذ، وما رافقها منفي بعض المناطق.وأعرب عدد من المتساكنين عنإزاء المخاطر المحدقة بالمدينة، لا سيما بعدالموجهة إلى القاطنين قرب. وأكدت إحدى المتساكنات، البالغة من العمر 73 سنة، أن الغموض يخيّم على مستقبل المدينة في ظلبعد الأمطار الأخيرة.وفي ظل تزايد المخاوف منوتسجيلنتيجة تشبع التربة بكميات كبيرة من مياه الأمطار، اتخذتجملة منوأصدرت مصالحتحذيرات دعت فيها المتساكنين القاطنين قرب الحافة إلى، مؤكدة أنفي حال تواصل تدهور الوضع.وأفادأن الوضع أصبحبسبب الأمطار الغزيرة التي تسببت في، مشيرا إلى أنه تموتوجيهللمتساكنين عبر الدائرة البلدية المختصة.وأعلنتعن إصداربعد معاينتها من قبل مصالح الحماية المدنية، إضافة إلىأمام حركة العربات والمترجلين، من بينها جزء منعند تقاطعه مع، وغلق جزء من النهج ذاته إلى غايةوسُجّلبجزء من الهضبة المطلة على، خلّفعند السفح، إلى جانبببعض المواقع، وهي مؤشرات يصنّفها مختصون على أنهاللهضبة، خاصة مع تواصل التساقطات واحتمال تجدّد الحركة الأرضية.وأكد خبراء جيولوجيون أن، وأن تشبع الطبقات الأرضية يرفع من، بما يهددخصوصا بالمناطق السفلى.وفي شهادات متطابقة، عبّر عدد من المتساكنين عن، معتبرين أن المدينة، المصنّفة من أبرزفي البلاد، باتت تواجه خطرًا حقيقيًا. وأشار بعضهم إلى أندون أن ترتقي التدخلات إلى مستوى المخاطر.وعُقدتبمقرخُصصت لبحث وضعية الهضبة، وأسفرت عنوإجراءات وقائية، من بينهاإلى الهضبة بداية من، للحد من الضغط على التربة، إلى جانب دعوة المتساكنين إلىوفي قراءة علمية للوضع، أكدأن هضبة سيدي بوسعيد تُعد، ما يجعلها عرضة للانزلاقات، مشيرًا إلى أن، إلى جانب، تفسر هشاشة التوازن الأرضي بالمنطقة.وشدد الخبير على ضرورةلرصد أي تحركات أرضية جديدة، خاصة بعد فترات الأمطار، معوتعزيزواتخاذ حلول فنية عاجلة للحد من المخاطر.