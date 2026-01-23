نحو إخلاء مساكن في سيدي بوسعيد متداعية للسقوط.. ومنع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي
وفق بلاغ لولاية تونس، انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بإشراف والي تونس عماد بوخريص، وذلك تبعًا لما شهدته البلاد من تقلبات مناخية ونزول كميات هامة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية، وما نتج عنها من تراكم للمياه في بعض المناطق، وتوقيًا من المخاطر المحتملة خلال الأيام القادمة.
وأوضح البلاغ أن الجلسة، التي احتضنها مقر الولاية خُصصت لـمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ولمواصلة التوقي من مخاطر التقلبات المناخية، حيث شدّد الوالي على ضرورة اتخاذ التدابير الناجعة ومزيد الحيطة والتوقي، داعيًا مختلف الأطراف المتدخلة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها لحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على الإسراع باستكمال عمليات جهر وتنظيف البالوعات وأحواض تجميع مياه الأمطار وقنوات تصريف المياه ومخارجها نحو البحر ونحو سبخة السيجومي.
وبيّن البلاغ أنه تم خلال الجلسة التطرق إلى وضعية هضبة سيدي بوسعيد، حيث تقرّر:
* منع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من الأحد 25 جانفي 2026.
* دعوة بلدية المكان إلى إصدار قرارات إخلاء للمساكن التي تمثل خطرًا، وتنبيه المتساكنين المجاورين إلى توخي أقصى درجات الحذر وإعلام البلدية عند معاينة أي تشققات أو تصدعات.
* تكليف اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة بمتابعة وضعية الهضبة بصفة فورية ومدّ اللجنة الجهوية بالمقترحات اللازمة.
كما أفاد البلاغ أنه بخصوص البنايات المتداعية للسقوط، تم إصدار تعليمات بـإخلاء جميع المباني الآيلة للسقوط، مع تكليف المعتمدين بإحداث لجان محلية خاصة لتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتعيين نقاط اتصال بكل إدارة.
وختمت ولاية تونس بالتأكيد على ضرورة الإحاطة بالفئات الهشة وضعاف الحال، خاصة خلال موجة البرد، وضمان توزيع الإعانات على مستحقيها، مع الإبقاء على استمرارية انعقاد اللجنة الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.
