Babnet   Latest update 23:07 Tunis

نحو إخلاء مساكن في سيدي بوسعيد متداعية للسقوط.. ومنع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6973eac050c7f7.65007037_ginljkhopfeqm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 23 Janvier 2026 - 23:07 قراءة: 1 د, 19 ث
      
وفق بلاغ لولاية تونس، انعقدت بعد ظهر اليوم الجمعة جلسة عمل للجنة الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، بإشراف والي تونس عماد بوخريص، وذلك تبعًا لما شهدته البلاد من تقلبات مناخية ونزول كميات هامة من الأمطار بعدد من ولايات الجمهورية، وما نتج عنها من تراكم للمياه في بعض المناطق، وتوقيًا من المخاطر المحتملة خلال الأيام القادمة.

وأوضح البلاغ أن الجلسة، التي احتضنها مقر الولاية خُصصت لـمتابعة تنفيذ التوصيات السابقة ولمواصلة التوقي من مخاطر التقلبات المناخية، حيث شدّد الوالي على ضرورة اتخاذ التدابير الناجعة ومزيد الحيطة والتوقي، داعيًا مختلف الأطراف المتدخلة إلى تعزيز التنسيق فيما بينها لحماية الأرواح البشرية والممتلكات العامة والخاصة، مع التأكيد على الإسراع باستكمال عمليات جهر وتنظيف البالوعات وأحواض تجميع مياه الأمطار وقنوات تصريف المياه ومخارجها نحو البحر ونحو سبخة السيجومي.


وبيّن البلاغ أنه تم خلال الجلسة التطرق إلى وضعية هضبة سيدي بوسعيد، حيث تقرّر:


* منع صعود الحافلات والشاحنات الثقيلة إلى مأوى سيدي عزيزي بداية من الأحد 25 جانفي 2026.
* دعوة بلدية المكان إلى إصدار قرارات إخلاء للمساكن التي تمثل خطرًا، وتنبيه المتساكنين المجاورين إلى توخي أقصى درجات الحذر وإعلام البلدية عند معاينة أي تشققات أو تصدعات.
* تكليف اللجنة المختصة بوزارة الفلاحة بمتابعة وضعية الهضبة بصفة فورية ومدّ اللجنة الجهوية بالمقترحات اللازمة.

كما أفاد البلاغ أنه بخصوص البنايات المتداعية للسقوط، تم إصدار تعليمات بـإخلاء جميع المباني الآيلة للسقوط، مع تكليف المعتمدين بإحداث لجان محلية خاصة لتنفيذ قرارات الهدم بالتنسيق مع الإدارات المعنية وتعيين نقاط اتصال بكل إدارة.

وختمت ولاية تونس بالتأكيد على ضرورة الإحاطة بالفئات الهشة وضعاف الحال، خاصة خلال موجة البرد، وضمان توزيع الإعانات على مستحقيها، مع الإبقاء على استمرارية انعقاد اللجنة الجهوية والمحلية لتفادي الكوارث وتنظيم النجدة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322446

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 23 جانفي 2026 | 4 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:14
12:38
07:28
05:58
الرطــوبة:
% 76
Babnet
Babnet17°
13° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet11°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-11
19°-10
14°-8
15°-10
14°-9
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>