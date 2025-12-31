Babnet   Latest update 15:31 Tunis

القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6950f2bfb3b806.50225273_igkqpholmfjne.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 31 Decembre 2025 - 15:26
      
يلتقي منتخب الجزائر في الخامسة مساء اليوم مع منتخب غينيا الاستوائية بملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.

يدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم وهو متربع على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط كاملة، بعد تحقيق انتصارين متتاليين، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، لضمان التأهل بالعلامة الكاملة وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين، قبل مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.


وكان المنتخب الجزائري قد ضمن التأهل إلى دور الـ16 وصدارة المجموعة بعد فوزه في أول جولتين، إذ تغلب على السودان (3-0) في الجولة الأولى، وعلى بوركينا فاسو (1-0) في الجولة الثانية، مؤكّدًا تفوقه واستقرار أدائه في البطولة.


في المقابل، ودّع منتخب غينيا الاستوائية البطولة رسميًا بعد خسارته في أول مباراتين أمام بوركينا فاسو (2-1) والسودان (1-0)، ليخرج من دائرة المنافسة على التأهل، حتى ضمن أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث، نظرًا لاعتماد نظام التأهل على المواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية في النقاط.

وبعد انتهاء آماله في التأهل، يطمح منتخب غينيا الاستوائية إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المباراة، من أجل توديع البطولة بأداء مشرّف.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية

تردد القناة الجزائرية الأولى على نايل سات

لمتابعة المباريات المنقولة عبر التلفزيون الجزائري، يمكن استقبال القناة الأرضية الأولى على القمر الصناعي نايل سات وفق المعطيات التالية:

* القمر الصناعي: نايل سات
Chaine: Programme nationale HD
* التردد: 11680
* معدل الترميز: 27500
* معامل تصحيح الخطأ: 2/3
* الاستقطاب: أفقي
* جودة البث: HD



قناة TNT المغربية

* التردد: 11617
* الاستقطاب: عمودي
* معدل الترميز: 27500
* ملاحظة: القناة مفتوحة وتحتاج إلى جهاز يدعم Multistream

القناة المغربية الرياضية الأرضية Arryadia HD

* القمر: بدر 26 شرق
* التردد: 11180
* الاستقطاب: عمودي
* معدل الترميز: 27500
* ملاحظة: متاحة مجانًا لأجهزة Multistream

قناة ORTM (مالي)

* القمر الصناعي: يوتلسات 9 شرق
* التردد: 12034
* الاستقطاب: عمودي
* معدل الترميز: 27500
* القناة: مفتوحة

قناة RTS1 Sénégal (السنغال)

* القمر: يوتلسات 9 شرق
* التردد: 11881
* الاستقطاب: عمودي
* معدل الترميز: 27500
* معامل تصحيح الخطأ: 3/4

قناة TVGE (غينيا الاستوائية)

* القمر: أسترا 23 شرق
* التردد: 12031
* الاستقطاب: أفقي (H)
* معدل الترميز: 27500

قناة Canal 2 International (الكاميرون)

* القمر: يوتلسات 9 شرق
* التردد: 11431
* الاستقطاب: أفقي (H)
* معدل الترميز: 18330

قناة Max Sport 1 البلغارية

* القمر: يوتلسات 8 غرب
* التردد: 12604
* الاستقطاب: عمودي
* معدل الترميز: 27500
* معامل تصحيح الخطأ: 2/3
* نظام البث: DVB-S2

قناة Sportitalia الإيطالية

* قناة رياضية وطنية إيطالية
* متاحة عبر الإنترنت وخدمة HbbTV



Can 2025
Babnet

