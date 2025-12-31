القنوات المجانية الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية في أمم أفريقيا

يلتقي منتخب الجزائر في الخامسة مساء اليوم مع منتخب غينيا الاستوائية بملعب مولاي الحسن بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليًا في المغرب.



يدخل منتخب الجزائر مباراة اليوم وهو متربع على صدارة المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط كاملة، بعد تحقيق انتصارين متتاليين، حيث يسعى الفريق إلى مواصلة سلسلة الانتصارات وتحقيق الفوز الثالث على التوالي، لضمان التأهل بالعلامة الكاملة وإرسال رسالة قوية لبقية المنافسين، قبل مواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية في دور الـ16.



القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الجزائر وغينيا الاستوائية



تردد القناة الجزائرية الأولى على نايل سات



* القمر الصناعي: نايل سات

Chaine: Programme nationale HD

* التردد: 11680

* معدل الترميز: 27500

* معامل تصحيح الخطأ: 2/3

* الاستقطاب: أفقي

* جودة البث: HD

