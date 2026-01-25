صادرات غلال تونس تتجاوز 148 مليون دينار وتصل إلى نحو 23 بلدًا خلال سنة 2025
بلغت قيمة صادرات تونس من الغلال خلال سنة 2025 حوالي 148.66 مليون دينار، متأتية من كمّيات ناهزت 38.54 ألف طن، مقابل عائدات بقيمة 104.88 مليون دينار لكمّيات مصدّرة في حدود 35.28 ألف طن سنة 2024، مسجّلة بذلك تطوّرًا بنسبة 42 بالمائة في القيمة و9 بالمائة على مستوى الكمّيات.
وبحسب بيانات صادرة عن المجمّع المهني المشترك للغلال، استأثرت ليبيا بالنصيب الأوفر من صادرات الغلال التونسية، إذ بلغت الكميات المروّجة في هذه السوق 34.4 ألف طن بقيمة 106.4 مليون دينار، مقابل 29.88 ألف طن بقيمة 81.7 مليون دينار سنة 2024.
ووصلت الغلال التونسية خلال كامل السنة الماضية إلى نحو 23 بلدًا، من بينها أسواق غير تقليدية على غرار الهند وروسيا والنرويج وسنغافورة وكندا.
أصناف مروّجة وأسواق رئيسيةروّجت تونس خلال الموسم الماضي 18 صنفًا من الغلال، في مقدّمتها الدلاع والبطيخ والرمان والخوخ والمشمش و«العوينة»، إلى جانب التين والإجاص والتوت الأزرق والفراولة.
ومثّلت السوق الفرنسية الوجهة الثانية لصادرات الغلال التونسية بكميات ناهزت 1183 طنًا، تلتها السوق الإيطالية بحوالي 982 طنًا.
كما استقطبت الأسواق العربية جانبًا هامًا من الصادرات، وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بما يعادل 824 طنًا بقيمة 14.5 مليون دينار، تلتها قطر بـ174 طنًا بقيمة تفوق 3 ملايين دينار، ثم المملكة العربية السعودية بـ41 طنًا بقيمة 2.2 مليون دينار، فـالكويت بـ91 طنًا بقيمة 1.4 مليون دينار، والأردن بـ62 طنًا بقيمة تناهز 1.7 مليون دينار.
اختراق أسواق جديدةوأظهرت بيانات المجمّع أنّ الغلال التونسية اكتسحت أسواقًا جديدة على غرار الهند وسنغافورة وجزر الموريس والأردن، وذلك عبر تصدير العنب البرّي (التوت الأزرق – myrtille).
الإنتاج الوطنيبلغ إنتاج أهم أصناف الغلال الصيفية ذات البذرة وذات النوى لسنة 2025 حوالي 609 آلاف طن، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بموسم 2024.
وسجّل إنتاج التفاح زيادة بنسبة 14 بالمائة ليبلغ 121 ألف طن، وبلغ إنتاج اللوز الجاف 56.5 ألف طن (+25 بالمائة)، والمشمش 42.7 ألف طن (+4.7 بالمائة).
في المقابل، سجّل إنتاج الرمان نقصًا بنسبة 11.6 بالمائة ليستقر في حدود 91 ألف طن، والعنب تراجعًا بنسبة 12.8 بالمائة بإنتاج يقارب 126.4 ألف طن.
