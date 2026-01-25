Babnet   Latest update 12:37 Tunis

صادرات غلال تونس تتجاوز 148 مليون دينار وتصل إلى نحو 23 بلدًا خلال سنة 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/1b/stationfruitsss.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 12:37 قراءة: 1 د, 36 ث
      
بلغت قيمة صادرات تونس من الغلال خلال سنة 2025 حوالي 148.66 مليون دينار، متأتية من كمّيات ناهزت 38.54 ألف طن، مقابل عائدات بقيمة 104.88 مليون دينار لكمّيات مصدّرة في حدود 35.28 ألف طن سنة 2024، مسجّلة بذلك تطوّرًا بنسبة 42 بالمائة في القيمة و9 بالمائة على مستوى الكمّيات.

وبحسب بيانات صادرة عن المجمّع المهني المشترك للغلال، استأثرت ليبيا بالنصيب الأوفر من صادرات الغلال التونسية، إذ بلغت الكميات المروّجة في هذه السوق 34.4 ألف طن بقيمة 106.4 مليون دينار، مقابل 29.88 ألف طن بقيمة 81.7 مليون دينار سنة 2024.


ووصلت الغلال التونسية خلال كامل السنة الماضية إلى نحو 23 بلدًا، من بينها أسواق غير تقليدية على غرار الهند وروسيا والنرويج وسنغافورة وكندا.


أصناف مروّجة وأسواق رئيسية

روّجت تونس خلال الموسم الماضي 18 صنفًا من الغلال، في مقدّمتها الدلاع والبطيخ والرمان والخوخ والمشمش و«العوينة»، إلى جانب التين والإجاص والتوت الأزرق والفراولة.

ومثّلت السوق الفرنسية الوجهة الثانية لصادرات الغلال التونسية بكميات ناهزت 1183 طنًا، تلتها السوق الإيطالية بحوالي 982 طنًا.

كما استقطبت الأسواق العربية جانبًا هامًا من الصادرات، وتصدّرت الإمارات العربية المتحدة القائمة بما يعادل 824 طنًا بقيمة 14.5 مليون دينار، تلتها قطر بـ174 طنًا بقيمة تفوق 3 ملايين دينار، ثم المملكة العربية السعودية بـ41 طنًا بقيمة 2.2 مليون دينار، فـالكويت بـ91 طنًا بقيمة 1.4 مليون دينار، والأردن بـ62 طنًا بقيمة تناهز 1.7 مليون دينار.

اختراق أسواق جديدة

وأظهرت بيانات المجمّع أنّ الغلال التونسية اكتسحت أسواقًا جديدة على غرار الهند وسنغافورة وجزر الموريس والأردن، وذلك عبر تصدير العنب البرّي (التوت الأزرق – myrtille).

الإنتاج الوطني

بلغ إنتاج أهم أصناف الغلال الصيفية ذات البذرة وذات النوى لسنة 2025 حوالي 609 آلاف طن، مسجّلًا تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.4 بالمائة مقارنة بموسم 2024.

وسجّل إنتاج التفاح زيادة بنسبة 14 بالمائة ليبلغ 121 ألف طن، وبلغ إنتاج اللوز الجاف 56.5 ألف طن (+25 بالمائة)، والمشمش 42.7 ألف طن (+4.7 بالمائة).
في المقابل، سجّل إنتاج الرمان نقصًا بنسبة 11.6 بالمائة ليستقر في حدود 91 ألف طن، والعنب تراجعًا بنسبة 12.8 بالمائة بإنتاج يقارب 126.4 ألف طن.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322503

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 25 جانفي 2026 | 6 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:09
17:39
15:16
12:39
07:26
05:57
الرطــوبة:
% 71
Babnet
Babnet13°
13° Babnet
الــرياح:
5.14 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
13°-8
13°-9
17°-7
17°-12
16°-13
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>