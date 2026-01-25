صادرات غلال تونس تتجاوز 148 مليون دينار وتصل إلى نحو 23 بلدًا خلال سنة 2025

أصناف مروّجة وأسواق رئيسية



اختراق أسواق جديدة



الإنتاج الوطني



بلغتخلال سنةحوالي، متأتية من، مقابل عائدات بقيمةلكمّيات مصدّرة في حدودسنة، مسجّلة بذلكوبحسب بيانات صادرة عن، استأثرتبالنصيب الأوفر من صادرات الغلال التونسية، إذ بلغت الكميات المروّجة في هذه السوقبقيمة، مقابلبقيمةسنة 2024.ووصلت الغلال التونسية خلال كامل السنة الماضية إلى، من بينهاعلى غرارروّجت تونس خلال الموسم الماضي، في مقدّمتها، إلى جانبومثّلتالوجهة الثانية لصادرات الغلال التونسية بكميات ناهزت، تلتهابحواليكما استقطبتجانبًا هامًا من الصادرات، وتصدّرتالقائمة بما يعادلبقيمة، تلتهابـبقيمة تفوق، ثمبـبقيمة، فـبـبقيمة، وبـبقيمة تناهزوأظهرت بيانات المجمّع أنّعلى غرار، وذلك عبر تصديربلغلسنةحوالي، مسجّلًامقارنة بموسم 2024.وسجّلزيادة بنسبةليبلغ، وبلغ)، و).في المقابل، سجّلنقصًا بنسبةليستقر في حدود، وتراجعًا بنسبةبإنتاج يقارب