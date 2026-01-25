Ce que la Tunisie appelle aujourd’hui uneressemble de plus en plus à une. On échange de l’, incorporée dans des, contre des, sans intégrer lede cette transaction.La Tunisie se félicite d’exporter des fruits. Elle devrait plutôt s’inquiéter d’exporter son. Derrière leset les, il y a une réalité que l’on évite soigneusement de nommer : chaque, chaquevers l’Europe ou le Golfe est unearrachée à un pays qui n’en a plus.Ce n’est pas une métaphore écologique, c’est une. En, la Tunisie a exporté pourde fruits, soit. Ce chiffre est présenté comme une. Il ressemble davantage à uneLaet depar rapport à 2024 est brandie comme la preuve d’un. Mais dynamique par rapport à quoi ? Certainement pas par rapport à laLa Tunisie est un, structurellement déficitaire, où les, où les, où l’dans des villes entières. Et c’est précisément dans ce contexte que l’on a choisi de stimuler des, destinées non pas à nourrir la population, mais à flatter desOn parle ici de, de, de, d’, de, de, de, dont la majorité exige une. Lades principaux rendements d’été et de fruits à noyau a atteinten 2025. Lesprogressent de, lesde, lesdeLe cœur du scandale est là : l’Elle est facturée à des, sans rapport avec sa, sonou sa. Cette subvention n’est jamais intégrée dans le. Résultat : la Tunisie ne vend pas des, elle. Elle fabrique uneen transformant l’et l’enLesen sont les premiers bénéficiaires. La, deuxième destination des exportations tunisiennes, a absorbé environ. L’suit avec. Ces pays,, dotés de, importent des fruits tunisiens non pas parce qu’ils sont meilleurs, mais parce qu’ils sont, précisément parce que l’. L’Europe consomme ainsi de l’sans jamais la payer, ni, niLe tableau devient presquelorsqu’on observe les. Lesimportentpour une valeur de. Le, l’, le, lasuivent. Des pays, achètent à la Tunisie des fruits produits avec une eau que la Tunisie. C’est une: le pays pauvre en eaudu pays riche en capital.On nous répondra, comme toujours, par l’argument des. La Tunisie a besoin d’exporter, dit-on, pour faire entrer des dinars et soutenir sa. Mais que valentlorsque len’est jamais comptabilisé ?Que valent-ils face à la, à l’, à l’, auxqu’il faudra engager pour? Ce modèle ne crée pas de richesse, ilPire encore, lessont déjà. Larecule de, celle dude. Les’effondre. Il faut toujours plus d’eau pour produire moins. Continuer à exporter dans ces conditions relève moins de la stratégie que de l’. On presse un, et l’on se félicite de quelques gouttes.L’ouverture de, comme l’, laou le, est présentée comme une. En réalité, c’est une. Exporter desà l’autre bout du monde, avec une, dans un pays qui, est unemaquillée en succès diplomatique. On célèbre l’accès à des marchés lointains pendant que l’À ce rythme, la Tunisie ne sera bientôt plus compétitive ni en, ni en. Elle aura simplement appris à, jusqu’à. Et le jour où l’eau manquera vraiment, lestrouveront d’autres fournisseurs. La Tunisie, elle, restera avec ses, seset ses