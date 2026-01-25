Babnet   Latest update 20:10 Tunis

تونس تشارك في الصالون الدولي للماء والرفاه "ترمالي 2026 " المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس

Bookmark article    Publié le Dimanche 25 Janvier 2026 - 19:20 قراءة: 1 د, 21 ث
      
شارك الديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه، في فعاليات الصالون الدولي للماء والرفاه" ترمالي 2026 " المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس من 22 الى 25 جانفي الجاري

وتندرج مشاركة تونس في هذا الصالون ،وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للسفارة التونسية بفرنسا على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" في اطار المكانة الريادية التي تحظى بها بلادنا في مجال الاستشفاء بالمياه على الصعيد الدولي


وتهدف هذه المشاركة الى مزيد الترويج والتعريف بالوجهة التونسية في قطاع السياحة العلاجية والخدمات المتقدمة التي تقدمها مختلف الوحدات المختصة في هذا المجال لفائدة السياح الاجانب


ويضم الجناح التونسي في هذه الدورة 10 من العارضين المختصين في العلاج بمياه البحر والعلاج الحراري والعلاج بالمياه المعدنية والعلاج المائي.

اديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه (ONTH) هو مؤسسة عمومية تونسية لا تكتسي صبغة إدارية، تأسست عام 1975 وتخضع لإشراف وزارة الصحة. يتولى تنفيذ سياسة الدولة في قطاع المياه المعدنية (المياه المعبأة) والاستشفاء بالمياه (المعدنية، البحرية، والعذبة)

وتمثل مهمة الديوان في تنفيذ سياسة الحكومة في قطاع الاستشفاء بالمياه وقطاع المياه المعلبة. ويشمل قطاع الاستشفاء بالمياه الاستشفاء بالمياه المعدنية والمعالجة بمياه البحر والاستشفاء بالمياه العذبة.

ويجدر التذكير، أن قطاع السياحة الاستشفائية يعد من القطاعات الواعدة في تونس، اذ يضم 7 محطات للاستشفاء بالمياه المعدنية و60 مركز استشفاء بمياه البحر وأكثر من 340 مركز استشفاء بالمياه العذبة اضافة الى 60 حماما استشفائيا في مختلف ولايات الجمهورية
وتستقطب المراكز الاستشفائية أكثر من 5 ملايين شخص سنويا من تونس ومن مختلف الدّول، خاصّة من الجزائر وليبيا وعدد من الدول الأوروبيّة.

وتحتل تونس المرتبة الثانية عالميا في اختصاص الاستشفاء بمياه البحر المرتبط بشكل مباشر بالسياحة الفندقية باعتبار أن هذه المراكز الإستشفائية موجودة أساسا بالنزل السياحية أما في ما يخص الاستشفاء بالمياه المعدنية فقد شهد بدوره نقلة نوعية
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322529

