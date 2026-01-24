Babnet   Latest update 17:50 Tunis

بطولة الرابطة الثانية (الجولة15-الدفعة1): النتائج و الترتيب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 24 Janvier 2026 - 17:10 قراءة: 1 د, 49 ث
      
في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الدفعة الأولى من منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي دارت مساء السبت 24 جانفي 2026:

المجموعة الثانية

نتائج السبت 24 جانفي 2026

* تقدّم ساقية الدائرجندوبة الرياضية: 1-1
* نسر جلمةاتحاد قصور الساف: 2-0

* مستقبل القصرينجمعية أريانة: 2-0
* الملعب القابسيهلال الرديف: 1-1
* قوافل قفصةالنادي القربي: 0-0

الترتيب (نقاط / لعب)

1. تقدّم ساقية الدائر: 32 / 15
2. الملعب القابسي: 29 / 15
3. مستقبل القصرين: 27 / 15
4. اتحاد قصور الساف: 22 / 15
5. جمعية أريانة: 21 / 15
6. جندوبة الرياضية: 21 / 15
7. قوافل قفصة: 20 / 15
8. هلال الرديف: 19 / 15
9. أمل بوشمّة: 18 / 14
10. القلعة الرياضية: 17 / 14
11. النادي القربي: 17 / 15
12. سبورتينغ المكنين: 13 / 14
13. نسر جلمة: 13 / 15
14. أولمبيك سيدي بوزيد: 7 / 14

برنامج الأحد 25 جانفي 2026

* القلعة الرياضيةأولمبيك سيدي بوزيد (الحكم: ريان بوخشينة)
* سبورتينغ المكنينأمل بوشمّة (الحكم: نبيل الهمّادي)

المجموعة الأولى

برنامج المباريات

* سبورتينغ بن عروسنادي حمّام الأنف (الحكم: فرج عبد اللاوي)
* اتحاد بوسالمالملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (الحكم: أسامة بن إسحاق)
* هلال مساكناتحاد تطاوين (الحكم: هيثم الطرابلسي)
* بعث بوحجلةنادي محيط قرقنة (الحكم: حمزة المسيليني)
* مكارم المهديةأمل حمّام سوسة (الحكم: وليد الهذلي)
* سكك الحديد الصفاقسيجمعية مقرين (الحكم: أحمد كيلاني)
* كوكب عقاربهلال الشابة (الحكم: أمان الله الكوكي)

الترتيب (نقاط / لعب)

1. اتحاد تطاوين: 28 / 14
2. نادي حمّام الأنف: 27 / 14
3. أمل حمّام سوسة: 26 / 14
4. هلال مساكن: 22 / 14
5. سبورتينغ بن عروس: 21 / 14
6. بعث بوحجلة: 20 / 14
7. مكارم المهدية: 19 / 14
8. سكك الحديد الصفاقسي: 19 / 14
9. جمعية مقرين: 19 / 14
10. هلال الشابة: 14 / 14
11. محيط قرقنة: 13 / 14
12. اتحاد بوسالم: 13 / 14
13. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 12 / 14
14. كوكب عقارب: 7 / 14
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 322477

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 24 جانفي 2026 | 5 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:07
17:37
15:15
12:38
07:27
05:57
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet19°
13° Babnet
الــرياح:
7.2 كم/س
Babnet
Babnet
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
19°-9
13°-9
13°-10
16°-7
15°-10
  • Avoirs en devises 25290,5
  • (23/01)
  • Jours d'importation 106
  • 1 € = 3,36262 DT
  • (23/01)
  • 1 $ = 2,89421 DT
  • Solde Compte du Trésor     (22/01)     2293,7 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (22/01)   26985 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :

مقالات رأي >>