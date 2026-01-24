بطولة الرابطة الثانية (الجولة15-الدفعة1): النتائج و الترتيب
في ما يلي نتائج وترتيب مباريات الدفعة الأولى من منافسات الجولة الخامسة عشرة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، التي دارت مساء السبت 24 جانفي 2026:
المجموعة الثانية
نتائج السبت 24 جانفي 2026* تقدّم ساقية الدائر – جندوبة الرياضية: 1-1
* نسر جلمة – اتحاد قصور الساف: 2-0
* مستقبل القصرين – جمعية أريانة: 2-0
* الملعب القابسي – هلال الرديف: 1-1
* قوافل قفصة – النادي القربي: 0-0
الترتيب (نقاط / لعب)1. تقدّم ساقية الدائر: 32 / 15
2. الملعب القابسي: 29 / 15
3. مستقبل القصرين: 27 / 15
4. اتحاد قصور الساف: 22 / 15
5. جمعية أريانة: 21 / 15
6. جندوبة الرياضية: 21 / 15
7. قوافل قفصة: 20 / 15
8. هلال الرديف: 19 / 15
9. أمل بوشمّة: 18 / 14
10. القلعة الرياضية: 17 / 14
11. النادي القربي: 17 / 15
12. سبورتينغ المكنين: 13 / 14
13. نسر جلمة: 13 / 15
14. أولمبيك سيدي بوزيد: 7 / 14
برنامج الأحد 25 جانفي 2026* القلعة الرياضية – أولمبيك سيدي بوزيد (الحكم: ريان بوخشينة)
* سبورتينغ المكنين – أمل بوشمّة (الحكم: نبيل الهمّادي)
المجموعة الأولى
برنامج المباريات* سبورتينغ بن عروس – نادي حمّام الأنف (الحكم: فرج عبد اللاوي)
* اتحاد بوسالم – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة (الحكم: أسامة بن إسحاق)
* هلال مساكن – اتحاد تطاوين (الحكم: هيثم الطرابلسي)
* بعث بوحجلة – نادي محيط قرقنة (الحكم: حمزة المسيليني)
* مكارم المهدية – أمل حمّام سوسة (الحكم: وليد الهذلي)
* سكك الحديد الصفاقسي – جمعية مقرين (الحكم: أحمد كيلاني)
* كوكب عقارب – هلال الشابة (الحكم: أمان الله الكوكي)
الترتيب (نقاط / لعب)1. اتحاد تطاوين: 28 / 14
2. نادي حمّام الأنف: 27 / 14
3. أمل حمّام سوسة: 26 / 14
4. هلال مساكن: 22 / 14
5. سبورتينغ بن عروس: 21 / 14
6. بعث بوحجلة: 20 / 14
7. مكارم المهدية: 19 / 14
8. سكك الحديد الصفاقسي: 19 / 14
9. جمعية مقرين: 19 / 14
10. هلال الشابة: 14 / 14
11. محيط قرقنة: 13 / 14
12. اتحاد بوسالم: 13 / 14
13. الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة: 12 / 14
14. كوكب عقارب: 7 / 14
