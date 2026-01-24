بطولة الرابطة الثانية (الجولة15-الدفعة1): النتائج و الترتيب

المجموعة الثانية





نتائج السبت 24 جانفي 2026



الترتيب (نقاط / لعب)



برنامج الأحد 25 جانفي 2026



المجموعة الأولى



برنامج المباريات



الترتيب (نقاط / لعب)



في ما يليمبارياتمن منافساتلبطولة، التي دارت مساء1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.(الحكم:(الحكم:(الحكم:(الحكم:(الحكم:(الحكم:(الحكم:(الحكم:(الحكم:1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.