الشروع في استنطاق سيف الدين مخلوف أمام محكمة الاستئناف بتونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/699dc6e147eec7.28386652_lfijnekmhpgqo.jpg>
Bookmark article    Publié le Vendredi 13 Mars 2026 - 12:56 قراءة: 0 د, 32 ث
      
شرعت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، في استنطاق المحامي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل سيف الدين مخلوف، وذلك بخصوص القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.

وتتعلق هذه القضية بتهم الإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية انتقاده قرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صاحب مدرسة قرآنية بمدينة الرقاب وعدد من الأشخاص الآخرين، في إطار ملف يتصل بشبهات تجاوزات واعتداءات على أطفال.


ويُذكر أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف، مع تأجيل استنطاقه في قضية أخرى تتعلق بشبهات تدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة التراب التونسي.
Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 325366

