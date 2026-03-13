الشروع في استنطاق سيف الدين مخلوف أمام محكمة الاستئناف بتونس

شرعت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف بتونس، اليوم الجمعة، في استنطاق المحامي والنائب السابق بمجلس نواب الشعب المنحل، وذلك بخصوص القضية التي رفعها ضده وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بسيدي بوزيد.وتتعلق هذه القضية بتهم الإساءة إلى موظف عمومي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية انتقاده قرار إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق صاحب مدرسة قرآنية بمدينة الرقاب وعدد من الأشخاص الآخرين، في إطار ملف يتصل بشبهات تجاوزات واعتداءات على أطفال.ويُذكر أن عميد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس كان قد أصدر مؤخرا بطاقة إيداع بالسجن في حق مخلوف، مع تأجيل استنطاقه في قضية أخرى تتعلق بشبهات تدليس عند استعمال جواز سفر لمغادرة التراب التونسي.